Украинские СМИ сообщают о взрывах в Харькове
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Что сейчас происходит на месте?
Фото: www.globallookpress.com / Lev Radin
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове. Информацию также подтвердил мэр города Игорь Терехов, выложив пост в личном Telegram-канале.
Чиновник призвал местных жителей быть крайне осторожными. Известно, что сигналы тревоги звучат в районах уже около часа. Пока информации о возможных пострадавших и разрушениях не поступало.
Ранее 5-tv.ru писал, что на Украине сообщили о госпитализации двух батальонов ВСУ из-за вспышки легионеллеза.
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