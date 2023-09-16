Украинские СМИ сообщают о взрывах в Харькове

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове. Информацию также подтвердил мэр города Игорь Терехов, выложив пост в личном Telegram-канале.

Чиновник призвал местных жителей быть крайне осторожными. Известно, что сигналы тревоги звучат в районах уже около часа. Пока информации о возможных пострадавших и разрушениях не поступало.

Ранее 5-tv.ru писал, что на Украине сообщили о госпитализации двух батальонов ВСУ из-за вспышки легионеллеза.