На Украине сообщили о госпитализации двух батальонов ВСУ из-за вспышки легионеллеза

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 26 0

«Украина.ру»: два батальона ВСУ попали в больницы из-за вспышки легионеллеза

На Украине сообщили о госпитализации двух батальонов ВСУ из-за вспышки легионеллеза

Фото: www.globallookpress.com /Peter Druk

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Тема:
Спецоперация

Речь может идти примерно об одной тысяче украинских националистов.

В Харькове сразу два украинских батальона пришлось эвакуировать из-за вспышки опасной инфекции. Предварительно, боевикам ВСУ ставят диагноз «легионеллез», который уже прозвали «болезнью легионеров», передает издание «Украина.ру».

Заболевание было выявлено в 14-й отдельной механизированной бригаде ВСУ. Известно, что она принимала участие в столкновениях под Купянском. СМИ сообщают, что командование пыталось скрыть болезнь, но не смогло — минувшей ночью, 3 сентября, целых два стрелковых батальона были госпитализированы в харьковские медучреждения.

По предварительным подсчетам, число госпитализированных составило порядка тысячи боевиков ВСУ.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВС РФ улучшили свое положение по переднему краю на купянском направлении. Об этом сообщили в Минобороны в рамках ежедневного брифинга о ситуации в зоне СВО.

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