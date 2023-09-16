«Приказала не позориться»: Оксана Сташенко составила завещание

Звезда кино приказала родственникам не делить имущество на всеобщее обозрение и расставила все по своим местам уже сейчас.

После смерти знаменитостей в эфире федеральных каналов обычно родственники начинают делить наследство, что выглядит зачастую некрасиво. Актриса Оксана Сташенко попросила близких не позориться и составила завещание уже сейчас. Об этом она рассказала в интервью utro.ru.

По словам Сташенко, у нее есть 40-метровая однокомнатная квартира в Москве и небольшой — всего 84 «квадрата» — одноэтажный загородный дом на участке площадью восемь соток. Всем перечисленным имуществом артист распорядилась уже сегодня.

«Многие люди боятся или просто не спешат писать завещание — мол, проживут еще сто лет. Ну и прекрасно, живите, кто ж мешает! Но при этом мы видим, как потом происходит дележка имущества. Вот этого я боюсь. И все продумала заранее», — поделилась собеседница.

Она уточнила, что у нее есть четверо племянников. А у племянников много детей, которых звезда кино считает своими внуками. Через полгода после ее смерти, как отметила Сташенко, родственники вступят по закону в наследство.

«Все мое имущество следует потом продать и поровну поделить», — заключила телеведущая.

Ранее 5-tv.ru писал, что актриса Сташенко «сорвала маску» со сбежавших коллег.