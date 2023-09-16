«Приказала не позориться»: Оксана Сташенко составила завещание

|
Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова 25 0

Актриса Оксана Сташенко составила завещание

«Приказала не позориться»: Оксана Сташенко составила завещание

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Читайте нас в: Дзен Новости

Звезда кино приказала родственникам не делить имущество на всеобщее обозрение и расставила все по своим местам уже сейчас.

После смерти знаменитостей в эфире федеральных каналов обычно родственники начинают делить наследство, что выглядит зачастую некрасиво. Актриса Оксана Сташенко попросила близких не позориться и составила завещание уже сейчас. Об этом она рассказала в интервью utro.ru.

По словам Сташенко, у нее есть 40-метровая однокомнатная квартира в Москве и небольшой — всего 84 «квадрата» — одноэтажный загородный дом на участке площадью восемь соток. Всем перечисленным имуществом артист распорядилась уже сегодня.

«Многие люди боятся или просто не спешат писать завещание — мол, проживут еще сто лет. Ну и прекрасно, живите, кто ж мешает! Но при этом мы видим, как потом происходит дележка имущества. Вот этого я боюсь. И все продумала заранее», — поделилась собеседница.

Она уточнила, что у нее есть четверо племянников. А у племянников много детей, которых звезда кино считает своими внуками. Через полгода после ее смерти, как отметила Сташенко, родственники вступят по закону в наследство.

«Все мое имущество следует потом продать и поровну поделить», — заключила телеведущая.

Ранее 5-tv.ru писал, что актриса Сташенко «сорвала маску» со сбежавших коллег.

+12° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
96.63
0.47 103.04
-0.19
Как завоевать этих трех мужчин: кого выбирают Тельцы, Львы и Водолеи

Последние новости

16:38
Как завоевать этих трех мужчин: кого выбирают Тельцы, Львы и Водолеи
16:32
Горняков сразу нескольких шахт Кузбасса эвакуируют из-за замыкания
16:26
«Врачи-волшебники»: стало известно о состоянии Игоря Николаева
16:13
Умирали в муках: тела трех младенцев обнаружили в подвале жилого дома
16:04
Польша запрещает въезд в страну на зарегистрированных в РФ авто с 17 сентября
15:51
Избиение в подарок: юную москвичку спустили с лестницы за желание постричься по купону

Сейчас читают

Российские военные беглым огнем «выжигают» позиции ВСУ: как это было
Не пощадил никого: появились кадры с места убийства полицейского в Подмосковье
«Зовут Арлекино»: в театре сообщили о внезапной смерти известного актера
«Это не Элтон Джон поет?» — Александр Киреев о «Фабрике звезд» и возвращении на сцену

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России