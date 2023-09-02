«Лицемеры и оборотни»: актриса Сташенко «сорвала маску» со сбежавших коллег

Актриса открыто осудила поступки некоторых знаменитостей.

Заслуженная артистка России Оксана Сташенко в пух и прах раскритиковала беглых коллег по цеху. Соответствующие заявления знаменитость, получившая вторую популярность после роли судмедэксперта в сериале про Мухтара, сделала в рамках кинофестиваля «Волгоградский Факел».

В беседе с aif.ru актриса театра и кино созналась, что окончательно перестала поддерживать отношения с коллегами с Украины. На тех же, кто высказался против России в публичном поле, Сташенко и вовсе давно поставила крест. По ее мнению, беглые знаменитости собственными руками подпортили себе репутацию. Отмыться от позора в ближайшее время им удастся вряд ли, уверена она.

«Я считаю этих людей оборотнями. Они играли в российском кино, ненавидя Россию. Из-за денег скрывали свои взгляды и только потом личину свою явили. Лицемеры, оборотни», — сказала она.

Ранее 5-tv.ru писал, что сама Сташенко продолжает следовать собственным убеждениям и, в отличие от других артистов, покидать Россию не намерена. Это решение она назвала "вопросом культуры и воспитания".