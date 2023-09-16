Какую еще информацию скрывают в Киеве от западных партнеров?

Войска Украины за год лишились 90% заступившего на службу нового личного состава. С таким заявлением вышел исполняющий обязанности начальника Полтавского областного военкомата подполковник Виталий Бережной.

После провала в контрнаступлении в армии Украины впервые заговорили о серьезном кризисе. Теперь и вовсе стало известно, что воинское объединение поредело настолько, что от пополнивших личный состав в 2022 году остались десятки.

«Военные нуждаются, в первую очередь, в пополнении воинских частей. Например, из 100 человек, пополнивших подразделения осенью прошлого года, осталось 10-20, остальные — это погибшие, раненые, выбывшие из строя», — цитирует Бережного интернет-издание «Полтавщина».

Чтобы хоть как-то исправить ситуацию, Бережной предложил форсировать темпы мобилизации. По его словам, на текущий момент новобранцев ищут и призывают настолько медленно, что план выполнен только на 13%.

ВС РФ продолжают вести специальную военную операцию (СВО) по защите Донбасса. О ее начале сообщил президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года. Киевский режим возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии власти Украины проигнорировали, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО преподнесли миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ экономическую войну, а также начали накачивать Украину вооружением и техникой.

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