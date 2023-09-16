Украинский военком случайно раскрыл реальный масштаб потерь ВСУ

|
Алина Крылова
Алина Крылова 2 0

Военком Полтавы Бережной: за год ВСУ потеряли 90% тех, кто вступил в ряды армии

Украинский военком случайно раскрыл реальный масштаб потерь ВСУ

Фото: www.globallookpress.com / Yevhen Lubimov

Читайте нас в: Дзен Новости

Какую еще информацию скрывают в Киеве от западных партнеров?

Войска Украины за год лишились 90% заступившего на службу нового личного состава. С таким заявлением вышел исполняющий обязанности начальника Полтавского областного военкомата подполковник Виталий Бережной.

После провала в контрнаступлении в армии Украины впервые заговорили о серьезном кризисе. Теперь и вовсе стало известно, что воинское объединение поредело настолько, что от пополнивших личный состав в 2022 году остались десятки.

«Военные нуждаются, в первую очередь, в пополнении воинских частей. Например, из 100 человек, пополнивших подразделения осенью прошлого года, осталось 10-20, остальные — это погибшие, раненые, выбывшие из строя», — цитирует Бережного интернет-издание «Полтавщина».

Чтобы хоть как-то исправить ситуацию, Бережной предложил форсировать темпы мобилизации. По его словам, на текущий момент новобранцев ищут и призывают настолько медленно, что план выполнен только на 13%.

ВС РФ продолжают вести специальную военную операцию (СВО) по защите Донбасса. О ее начале сообщил президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года. Киевский режим возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии власти Украины проигнорировали, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО преподнесли миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ экономическую войну, а также начали накачивать Украину вооружением и техникой.

Ранее 5-tv.ru писал об истинных мотивах Европы в украинском конфликте.

+12° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
96.63
0.47 103.04
-0.19
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:05
Украинский военком случайно раскрыл реальный масштаб потерь ВСУ
14:51
Не было смысла ждать: как Петросян в одночасье решил изменить свою жизнь
14:39
Армия России уничтожила пять украинских самолетов одним ударом по аэродрому Долгинцево
14:24
Колесо легкомоторного самолета лопнуло при взлете в Петербурге
14:08
Украинский беспилотник уничтожили в небе над Белгородской областью
13:58
«Это крах»: Зеленскому сообщили неутешительные новости

Сейчас читают

Российские военные беглым огнем «выжигают» позиции ВСУ: как это было
Это несовместимо с жизнью: что происходило с Гришечкиным перед смертью
«Зовут Арлекино»: в театре сообщили о внезапной смерти известного актера
«Это не Элтон Джон поет?» — Александр Киреев о «Фабрике звезд» и возвращении на сцену

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России