Лавров заявил о «чистой совести» России в вопросе переговоров по Украине

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 26 0

Москва считает, что переговорные процессы по урегулированию конфликта прекращались не по инициативе российской стороны.

Лавров о переговорах по Украине: Россия не прерывала их

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров 7 октября на пресс-конференции по итогам заседания совета глав МИД СНГ заявил, что Москва не считает себя ответственной за прекращение переговоров по украинскому урегулированию. Об этом сообщают «Известия».

Глава российского внешнеполитического ведомства напомнил о двусторонних встречах с представителями Украины в Стамбуле, а также о трехстороннем формате с участием России, Украины и США в Абу-Даби.

«Были переговоры и в Стамбуле двусторонние с украинцами, которые они прервали ровно тогда, когда мы предложили разнообразить повестку дня этих переговоров <…>, были и трехсторонние переговоры с участием Соединенных Штатов, украинцев и нас, они проходили в Абу-Даби, тоже были прерваны не по нашей инициативе. Так что наша совесть чиста», — сказал Лавров.

Министр также заявил, что Россия полностью приняла предложение США, сделанное во время встречи президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на Аляске в августе 2025 года.

По словам Лаврова, впоследствии на позицию Вашингтона повлияли европейские страны. Он утверждает, что представители Европы открыто говорили о своей причастности к срыву договоренностей, достигнутых в Анкоридже.

В тот же день глава МИД РФ подчеркнул, что Москве необходимо заранее понимать, с какой позицией Киев готов вернуться к переговорам. Лавров связал это с действиями украинской стороны после согласия России на американское предложение провести переговоры после выборов, упомянув атаки на гражданские объекты и избирательные участки. По его словам, американская сторона приняла аргументы Москвы.

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