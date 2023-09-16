Не было смысла ждать: как Петросян в одночасье решил изменить свою жизнь

Сегодня, 16 сентября, юморист отмечает 76-летие.

Громкий развод Елены Степаненко и Евгения Петросяна стал настоящей сенсацией. Прожившие в браке больше 30 лет супруги несколько лет не могли поделить нажитое имущество, а позже выяснилось, что юморист променял харизматичную супругу на молодую помощницу, Татьяну Брухунову.

Спустя пару лет брака Брухунова родила Петросяну сына, которого звездные родители назвали Ваганом. Однако появление наследника стало не единственным изменением в жизни артиста. После болезненного разрыва со Степаненко от звездного отца отреклась старшая дочь. Викторина, узнав, с кем спутался ее знаменитый отец, навсегда открестилась от Петросяна, а вместо поддержки отправилась налаживать отношения с бывшей мачехой, сообщает aif.ru.

Самого комика, кажется, семейные перипетии больше совсем не тревожат. После рождения Вагана юморист взялся за себя, начал заниматься спортом. Сына Петросян мечтает воспитать спортсменом: с малых лет мальчик занимается в школе хоккея, а не так давно сам «заработал» себе на дом. Недвижимость наследнику подарил отец.

Не исключено, что совсем скоро Брухунова подарит Петросяну и еще одного ребенка. Пока сам комик гастролирует по стране, помощница не исключает второго материнства. Кажется, 76-летний именинник ни о чем не жалеет — такие резкие перемены — развод и рождение малыша — пошли ему лишь на пользу.

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