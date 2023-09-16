Как завоевать этих трех мужчин: кого выбирают Тельцы, Львы и Водолеи

Прежде чем начать роман, рекомендуется посмотреть совместимость по знаку зодиака. Ведь на характер и поведение человека влияет созвездие, под которым он родился. Об этом пишут dni.ru.

Так, согласно гороскопу, мужчинам-Тельцам подходит вторая половинка, которая ценит спокойную жизнь, например, деревенскую. Идеальная девушка, по мнению представителей этого знака, умеет экономить, хранить верность, при этом не терпит импульсивных ухажеров. Также обожает готовить и хочет всегда держать возлюбленного рядом. Телец равнодушен к девушкам, которые ненавидят рутину, предпочитают жить в городе.

Крепкий союз со Львом может построить женщина, которая хочет купаться в роскоши и изобилии, мечтает быть принцессой и получать подарки. Избраннице Льва близка светская жизнь, она хочет видеть рядом властного и решительного мужчину, при этом равнодушна к слабым и неприметным представителям сильного пола.

Мужчина-Водолей в основном выбирает даму сердца, предпочитающую идеализировать действительность, любит свободу, активна вне дома, яркость и искренность в отношениях про нее. При этом Водолей несчастен в отношениях, если его партнерша не готова одновременно любить и дружить, не любит принимать гостей и нудные рассуждения.

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