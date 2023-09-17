«Отделился от тела»: выжившие после остановки сердца поделились ощущениями

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Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова 28 0

NYU: Пережившие остановку сердца вспомнили свои ощущения осознанной смерти

«Отделился от тела»: выжившие после остановки сердца поделились ощущениями

Фото: www.globallookpress.com / Pascal Deloche / GODONG

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Удивительно, но пациенты запомнили все, что происходило по время сердечно-легочной реанимации.

Ученые исследовали людей, которые пережили остановку сердца. Результаты дали представление об околосмертных переживаниях. У некоторых выживших благодаря сердечно-легочной реанимации (СЛР) остались положительные воспоминания и ощущения, напоминающие сны. Об этом пишет rg.ru со ссылкой на издание Resuscitation.

По словам врачей, в отличие от сердечного приступа, при котором жизненно важный орган продолжает биться, человек при остановке сердца всегда находится без сознания. СЛР на сегодня единственный способ сохранить жизнь пациенту до тех пор, пока сердце не возобновит работу в нормальном ритме.

Сообщается, что в рамках исследования респондентами стали 28 из 53 выживших. Лишь 11 из них сообщили, что находились в сознании во время СЛР, и только 6 признались в околосмертном опыте. Несколько человек вспоминали отрывки медицинского лечения, в частности, боль, давление и разговоры врачей. Другие поделились, что испытали ощущения, похожие на сон, например, когда их преследовали полицейские или они попадали под ливень. Некоторые пациенты рассказали о положительных воспоминаниях — о свете в конце тоннеля, встречи с близкими, а также пережили сильные эмоции — любовь, гармонию.

Другие люди, оказавшиеся между жизнью и смертью, сообщили, что столкнулись со страшным чувством отделения от тела и поняли, что умерли. У некоторых из них были иллюзии о монстрах и безликих фигурах, а некоторые также видели богоподобное существо.

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