Не ищите сложных путей: как бороться с мигренью

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм Эксклюзив 58 0

Кто хоть раз сталкивался с тяжелым состоянием, понимает, насколько непросто быстро снимать симптомы. Но если одно верное средство?

Фото, видео: www.globallookpress.com / Michael Boland; 5-tv.ru

Мигрень — третье по распространенности заболевание в мире. Ему подвержено до 27,9% населения планеты. В России — около 17%. Обычно заболевание начинается в детстве или подростковом возрасте — до 20 лет.

Причины возникновения мигрени до сих пор не совсем изучены, к ним относят:

  • Стресс;
  • Наследственность;
  • Продукты и напитки с консервантами, химическими добавками и кофеином;
  • Курение;
  • Нерегулярное питание.

При мигрени снижается работоспособность и появляется рассеянность, боли усиливаются при физической нагрузке. Боль может сопровождаться тошнотой, повышенной чувствительностью к свету и звукам. Анальгетики в случае с мигренью помогают не всем.

Врачи при приступах легкой и умеренной интенсивности рекомендуют принимать нестероидные противовоспалительные препараты с обезболивающим эффектом.

При приступах средней и высокой интенсивности советуют использовать специфические противомигренозные препараты. Назначить их может исключительно врач-невролог.

Регулярная физическая активность и соблюдение режима питания и дня помогут снизить частоту и интенсивность мигреней. Сон в большинстве случаев помогает облегчить боль. Страдающим от этого заболевания необходимо обратиться к цефалгологу. Специалист поможет выявить провоцирующие факторы и подберет наиболее эффективные способы снятия боли.

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Не ищите сложных путей: как бороться с мигренью

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