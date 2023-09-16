Имитировавшая оральный секс Костенко обвинила подписчиков в ханжестве

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 22 0

Супруга футболиста Тарасова призвала поклонников не относиться серьезно к шуточному ролику.

Имитировавшая оральный секс Костенко обвинила подписчиков в ханжестве

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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По мнению модели Анастасии Костенко, многие подписчики слишком серьезно отреагировали на недавний шутливый ролик, в котором она и ее муж Дмитрий Тарасов имитировали оральный секс. Об этом пишет издание dni.ru.

На днях спортсмен своеобразно ответил одному из поклонников на вопрос, соглашается ли его жена на оральный секс. Тарасов решил пошутить и записал видео, на котором он вел машину, а Костенко склонила голову над его коленями, чтобы, как выяснилось позднее, завязать ему шнурки. Сам спортсмен при этом делал вид, что пребывает в экстазе.

Шутка футболиста и модели вызвала у части фанатов чувство омерзения. Они сочли поведение знаменитостей аморальным. Особенно подписчиков возмутило то, что Тарасов и Костенко «занимались сексом» в то время, как на заднем сиденье автомобиля находились их дети.

Костенко не оставила без внимания упреки подписчиков и в свою очередь обвинила их в морализаторстве и излишне серьезном отношении к шуточному видео.

«Просто не все люди относятся к блогу серьезно и воспринимают все буквально. Для кого-то это площадка для заработка, для кого-то инструмент влияния», — заявила модель.

Ранее 5-tv.ru рассказал, на какие крайние меры пошла Костенко, чтобы вернуть Тарасова.

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