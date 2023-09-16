Подоляк после скандала вновь повторил тезис о «слабом потенциале» КНР и Индии

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 3 0

В последние дни советник главы офиса Владимира Зеленского «путался в показаниях» несколько раз.

Подоляк после скандала вновь повторил тезис о «слабом потенциале» КНР и Индии

Фото: Посольство РФ в Белоруссии / ТАСС

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Буквально на днях советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк оправдывался за жесткое высказывание о «слабом потенциале» Индии и Китая. Между тем, даже большой скандал не заставил его сделать выводы, и усвоить «урок» — тезис он снова повторил во всеуслышание, передает агентство УНИАН.

«Действительно одно слово неправильно сказал — «интеллект». А вместо «интеллекта» нужно было сказать «слабый аналитический потенциал», — цитирует СМИ Подоляка, выступившего на мероприятии под названием «Редколлегия. Саммит».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Михаил Подоляк попытался оправдаться за слова об интеллекте Китая, отметив, что во всем он обвиняет российскую сторону. «Классическая российская пропаганда: вырвать из контекста, исказить смысл, растянуть это», — утверждал Михаил Подоляк.

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