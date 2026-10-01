«Постоянно разворовывают»: Путин о том, куда уходят деньги западных спонсоров Украины

Путин: деньги западных спонсоров Украины постоянно разворовывают

Деньги западных спонсоров Украины постоянно разворовывают. Об этом президент России Владимир Путин сказал на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Говоря о перспективах конфликта, Путин отметил, что Россия заинтересована не только в прекращении боевых действий, но и в создании условий для долгосрочного мира и обеспечения безопасности.

«Дело не в этом куске территории, дело в людях. Дело в том, что нам нужно создать условия не для перемирия, а для длительного мира, на длительную историческую перспективу», — сказал президент.

По словам Путина, Москва рассматривает различные предложения по урегулированию, в том числе инициативы президента США Дональда Трампа.

«Нам нужны гарантии безопасности не только для той стороны, с чем мы согласны. Там много предложений, в том числе и президент Трамп сделал, такие сложные для нас решения. Но в целом мы понимаем, что это в правильном направлении движения», — заявил глава государства.

При этом, Украина продолжает получать финансовую поддержку от западных стран.

«Но если та сторона вместе со своими западными спонсорами, деньги которых она постоянно разворует, и это всем уже известно, но тем не менее они соглашаются с этим, чтобы заставить Украину воевать с нами», — сказал президент.

Путин также заявил о необходимости учитывать гуманитарные вопросы при возможном урегулировании. В частности, он упомянул русский язык и отношение к православной церкви.

«Если они согласятся с теми условиями, которые и для России являются приемлемыми, то тогда лучше, наверное, прекратить вот эти тяжелые события, избежать дополнительных потерь с обеих сторон», — отметил глава государства.

По словам президента, при этом необходимо прийти к договоренностям и в гуманитарной сфере.

«И выйти на те договоренности и в гуманитарной сфере, касающейся и русского языка, и других, кстати, отношения к православной церкви. Понимаете, международное сообщество молчит. Но там же страшные вещи происходят с церковью. Убивают священников, выбрасывают людей из храмов, захватывают храмы, как будто тишина, как будто ничего не происходит», — заявил Путин.

Как отметил президент, эти преступления киевского режима против православной церкви используются западными спонсорами для решения вопроса окончательного отрыва и территорий, и людей от России. Это, в свою очередь, создает условия невозможности мирного сосуществования в будущем.

Ранее Владимир Путин на пленарном заседании XI Восточного экономического форума затронул тему ситуации с личным составом ВСУ. Он рассказал о проблемах с укомплектованностью и случаях дезертирства среди боевиков.

Путин отметил, что в России граждане продолжают добровольно заключать контракты и заявил об отсутствии проблем с наличием военнослужащих.

Ранее президент называл сообщения о возможной мобилизации в России информационной атакой, связанной с попыткой повлиять на результаты выборов в Государственную думу.

Еще больше новостей — от Пятого канала в мессенджере МАКС.