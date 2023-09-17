«Разминка»: Роман Костомаров выложил новое видео и ошеломил всех

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Срочная новость 88 0

Роман Костомаров опубликовал видео, в котором играет в мяч на протезах

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Лызлова; Telegram / Роман Костомаров / kostomarovroman; 5-tv.ru

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Фигурист после серии операций покоряет все новые и новые вершины.

Фигурист Роман Костомаров выложил новое видео, которое может удивить. В первую очередь тем, насколько сильна воля к жизни этого несгибаемого мужчины.

В коротком ролике Костомаров на протезах «чеканит» футбольный мяч в компании мужчин, он пасует мяч другим и ловко принимает передачи. Заканчивается видео тем, что один из партнеров спортсмена «зафутболивает» мяч прямо в потолок небольшого коридора.

Поражает то, как ловко Костомаров управляется с мячом, несмотря на то, что выписали его из больницы совсем недавно.

Роман Костомаров попал в медучреждение в начале 2023 года сразу после новогодних праздников. Сперва ему диагностировали пневмонию, а в дальнейшем состояние стремительно ухудшалось.

За время болезни фигурист пережил кому, два инсульта, сепсис и некроз тканей. Из-за осложнений ему ампутировали пораженные стопы, голени, кисть одной руки и пальцы второй. Однако даже череда таких тяжелых событий не сломили дух спортсмена.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему история Костомарова является позитивным примером для всего мира.

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