«Интерес всего мира»: почему история Костомарова является позитивным примером

Фигурист продолжает заниматься спортом, несмотря на серьезные травмы.

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров не теряет силы духа и продолжает заниматься спортом несмотря на то, что из-за болезни лишился стоп и кистей рук. Психолог Алексей Рощин рассказал 5-tv.ru, как пример фигуриста поможет людям с травмами поверить в себя и начать жить заново.

По словам специалиста, история Костомарова страшная, но «хороша» тем, что о ней узнали очень много людей. Реакция общества был однозначная: поклонники переживали за фигуриста и волновались, как он будет выходить на лед.

История Костомарова, по мнению эксперта, является позитивным примером для людей. Он показывает, что, если есть желание, то можно бороться.

«В этом смысле Костомаров, конечно, прекрасный тренер», — считает психолог.

Кроме того, специалист называет важным и показательным тот момент, что фигурист не сложил руки, не сдался и завоевал тем самым «интерес всего мира».

«На Костомарова не махнули рукой, ему помогают, и он сам борется. Это двойственный пример того, что не надо отчаиваться. Тебя не бросят, и ты сам можешь себя проявить», — говорит Рощин.

Психолог отметил, что каждый, кто получил подобную травму, переживает случившееся индивидуально. Главное — принять себя, а именно, свой новый образ.

«Люди не могут принять, что они лишились очень многого. В голове остается то, каким я был. И то, что невозможно восстановить, вызывает огромный диссонанс. Что мешает ему что-либо делать», — рассказывает психолог.

Из-за несбыточного желания «пусть все будет как раньше» люди после травм могут опустить руки, отмечает Рощин. И, возможно, пример олимпийского чемпиона покажет, что можно не сдаваться и жить дальше.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что фигурист впервые после болезни вышел на лед.