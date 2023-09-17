В Подмосковье прошел отборочный этап чемпионата «Битва роботов»

Громыхающие нокауты — в первые же секунды поединка. На чемпионате по битве роботов, как и в классическом спорте, разыгрались настоящие технодрамы.

«Нам не хватило десяти секунд», — расстроился участник турнира.

Ринг, куда выходят роботы, огорожен пуленепробиваемым стеклом, такое используют в бронированных автомобилях. Такая ограда точно защитит от разлетающихся покрышек и зрителей на трибунах, и участников, которые, кстати, управляют роботами тоже за рингом.

А ведь это только отборочный этап, до финала еще нужно дойти. За призовой фонд в 6 миллионов рублей сражаются более 50 команд. Побороться за кубок приехали и зарубежные терминаторы.

«Мы просто счастливы поучаствовать в этом чемпионате», — отметил участник «Битвы роботов» Ахмет Данис из Турции.

«Это очень здорово, что российские власти признают этот вид спорта и приглашают людей со всего мира приехать поучаствовать в соревнованиях», — заметил участник «Битвы роботов» Тиллай из Индии.

Участники — инженеры, студенты, школьники. Горят интересом к робототехнике и креативят во всем. Одни — в колпаках шеф-повара, другие — в кокошниках и шапках-ушанках.

«Наш наряд, я думаю, придает нам сил и уверенности», — отметила участница чемпионата Дарья Васильева.

В ремонтных комнатах пахнет машинным маслом, повсюду инструменты — здесь команды отлаживают роботов, готовятся к выходу на ринг.

Открывали соревнования ярким электрошоу. Под фонтаны искр и дыма на сцене выступали артисты в киберкостюмах.

Этот праздник для талантливых разработчиков и любителей роботов устроили крупные технологические компании при поддержке правительства.

«Будет очень интересно, очень жарко! Хочу всем участникам пожелать победы, битв интересных», — сказал глава Минцифры Максут Шадаев.

Организаторы рассчитывают, что чемпионат привлечет внимание к теме и привлечет ресурсы в робототехнику, а от этого в итоге выиграет промышленность в стране.

Трибуны переполнены. Некоторые спускаются к рингу, чтобы поближе рассмотреть битвы роботов. Атмосфера настоящего спортивного матча. Сегодня на чемпионат придут около 4 тысяч человек. Многие из них — семьи с детьми, которые увлекаются робототехникой.

«Очень эпичные битвы. Роботы весом более 100 килограммов прям разлетаются», — заметил гость чемпионата Илья Зарифуллин.

Время боя ограничено, у участников есть всего несколько минут, чтобы вывести из строя машину противника. Но порой силы почти равны, и тогда решение выносит жюри.

— А что считается?

— Количество ударов, количество повреждений, уроны — какой тяжести, по каким частям робота: корпус, ходовая часть, — объяснил рефери международного чемпионата «Битва роботов» Денис Шитоев.

По итогам первого отборочного этапа в полуфинал вышли шесть команд, среди них — и российский «Атом», который вырвал победу из пасти индийского робота — самого сильного иностранного соперника на чемпионате.

Но доказать, что именно их электронный воин — сильнейший, предстоит еще в полуфинале, а затем и финале «Битвы роботов». Судя по первым схваткам, это будут сражения до последнего винта.