Авто и квартира в Москве: кому достанется наследство актера Вячеслава Гришечкина

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Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова 28 0

Единственной наследницей актера Гришечкина является его дочка

Авто и квартира в Москве: кому достанется наследство актера Вячеслава Гришечкина

Фото: Антон Тушин / ТАСС

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Заслуженный артист России ушел из жизни в ночь с 15 на 16 сентября.

Наследство актера Вячеслава Гришечкина достанется его единственной дочери. Об этом пишет портал Teleprogramma.pro.

Артист владел квартирой в Москве, в одном из спальных районов. В собственности также были один скромный автомобиль и дача в Московской области. Все перечисленное имущество получит единственная дочка Гришечкина Ольга. Источник передает, что тридцатилетняя Ольга по образованию является педагогом и сегодня руководит международной компанией в Москве.

Актер стал популярным, снявшись в сериале «Солдаты». Тогда ему было уже 40 лет. Пять лет назад артиста настигла трагедия: он потерял супругу. Также известно, что Вячеслав Германович преподавал актерское мастерство в университете «Синергия».

Ранее 5-tv.ru сообщил, что названа дата прощания с Вячеславом Гришечкиным.

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