Названа дата прощания с Вячеславом Гришечкиным

Заслуженный артист России скончался накануне на 62-м году жизни.

Прощание с Вячеславом Гришечкиным пройдет 19 сентября в Театре на Юго-Западе. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на директора актера.

Церемония начнется в 12 часов дня. Затем тело актера перенесут в храм Архангела Михаила. По информации СМИ, кремировать Гришечкина планируют на Хованском кладбище.

Отечественному зрителю Гришечкин известен по ролям в таких фильмах и сериалах, как «Солдаты», «Сезон посадок», «Русские горки» и многие другие. Также он сыграл во множестве театральных постановок, среди которых «Страсти по Мольеру», «Школа любви», «Ромео и Джульетта». Кроме того, он преподавал актерское мастерство в университете «Синергия».

Это несовместимо с жизнью: что происходило с Гришечкиным перед смертью

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Вячеслав Гришечкин умер в больнице на 62-м году жизни. Незадолго до этого его госпитализировали с проблемами с сердцем. За пять лет до этого скончалась супруга артиста, в чем он себя очень винил.