Названа дата прощания с Вячеславом Гришечкиным

|
Алексей Панков
Алексей Панков 10 0

Прощание с Вячеславом Гришечкиным пройдет 19 сентября

Названа дата прощания с Вячеславом Гришечкиным

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Читайте нас в: Дзен Новости

Заслуженный артист России скончался накануне на 62-м году жизни.

Прощание с Вячеславом Гришечкиным пройдет 19 сентября в Театре на Юго-Западе. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на директора актера.

Церемония начнется в 12 часов дня. Затем тело актера перенесут в храм Архангела Михаила. По информации СМИ, кремировать Гришечкина планируют на Хованском кладбище.

Отечественному зрителю Гришечкин известен по ролям в таких фильмах и сериалах, как «Солдаты», «Сезон посадок», «Русские горки» и многие другие. Также он сыграл во множестве театральных постановок, среди которых «Страсти по Мольеру», «Школа любви», «Ромео и Джульетта». Кроме того, он преподавал актерское мастерство в университете «Синергия».

Это несовместимо с жизнью: что происходило с Гришечкиным перед смертью

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Вячеслав Гришечкин умер в больнице на 62-м году жизни. Незадолго до этого его госпитализировали с проблемами с сердцем. За пять лет до этого скончалась супруга артиста, в чем он себя очень винил.

+6° Атмосферное давление 772 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
96.63
0.47 103.04
-0.19
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:16
Пшеничное чудо: все подробности аварийной посадки самолета под Новосибирском
3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 сентября, для всех знаков зодиака
2:50
«Никогда не думала»: Пересильд разболелась после экспедиции на Эльбрус
2:41
МО РФ: еще четыре украинских беспилотника уничтожены над Крымом
2:34
Сергей Шойгу и Ким Чен Ын обсудили укрепление сотрудничества в военной сфере
2:18
Дайте больше: Украина учит Запад правильному оказанию помощи

Сейчас читают

Ушел из жизни самый знаменитый поэт-песенник России Николай Добронравов
Не ищите сложных путей: как бороться с мигренью
Мариуполь отметил 245 лет со дня основания города
«Это не Элтон Джон поет?» — Александр Киреев о «Фабрике звезд» и возвращении на сцену

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России