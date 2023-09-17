«Он знал все»: Ниинисте вспомнил, как проверял Путина на знание русской культуры

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 38 0

Ниинисте: однажды Путин более получаса рассказывал о стихотворении Лермонтова

«Он знал все»: Ниинисте вспомнил, как проверял Путина на знание русской культуры

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

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Лидер Финляндии в интервью американским журналистам признался, что был шокирован эрудицией российского президента.

Президент РФ Владимир Путин на одной из встреч с финским коллегой Саули Ниинисте, произошедших до 2022 года, более получаса говорил ему о стихотворении Михаила Лермонтова «Смерть поэта». Об этом президент Финляндии рассказал в интервью The New York Times.

Ниинисте признался, что хотел проверить Путина на знание российской культуры и сам спросил его о произведении классика русской поэзии. Ответ президента РФ занял более 30 минут.

«Он знал об этом все. Для него это и есть Россия, Россия в целом», — подчеркнул глава Финляндии.

Ниинисте добавил, что на встречах Путин был напористым, сконцентрированным и проявлял эрудицию.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин сыграл несколько нот на рояле во время экскурсии в Доме культуры «ГЭС-2», проверив инструмент производства Steinway & Sons.

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