Совратил дочь: вскрылись омерзительные детали убийства трех младенцев в Польше

Тела детей накануне обнаружили в подвале одного из домов деревушки Черники.

Вскрылись ужасающие подробности убийства трех младенцев, тела которых обнаружили накануне в подвале жилого дома в местечке Черники Поморского воеводства в Польше. Об этом пишет издание Polsatnews.

Выяснилось, что родителями одного из погибших детей являются задержанные ранее местные жители: 20-летняя девушка и ее 54-летний отец. При этом мужчина признан родителем и двух других найденных младенцев.

Следователи выяснили, что жена поляка умерла много лет назад, родив и оставив ему на попечение 12 наследников. Со старшей дочерью ставший вдовцом мужчина позднее вступил в половую связь. Причем, как заявила девушка на допросе, интимная близость с отцом у нее была по взаимному согласию.

Вместе мужчина и его дочь убили родившегося от их связи младенца. Сейчас следствие выясняет детали гибели других найденных детей.

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