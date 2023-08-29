«Брянская душегубка»: многодетная серийница годами убивала женщин и закапывала их рожденных малышей

Детали содеянного шокировали даже повидавших всякое полицейских.

В Брянске многодетная мать несколько лет убивала женщин, а затем закапывала рожденных ими детей. Детали жутких преступлений повергли в шок даже опытных правоохранителей. Поймать серийную преступницу полицейским удалось чудом. Об этом рассказала начальник отряда исправительной колонии Мария Пономарева в беседе с порталом «Страсти».

15 лет назад назад обвиняемая, имея богатое прошлое, открыла бордель с целью наживы. Проституток женщина оберегала до тех пор, пока те не заявляли о своем решении покинуть публичный дом. Тех, кто выказывал желание начать нормальную жизнь, сутенерша зверски убивала, а тела прятала в лесу. Маскировать преступления ей помогал супруг. Прятала тела супружеская пара настолько умело, что на поиски останков полиция тратила по полгода.

На похороны своих жертв уроженка Брянска являлась в черной вуали. Лишь позже оказалось, что таким образом она чтила память убитых ею младенцев. Полицейским удалось выяснить, что после умышленного убийства проституток сутенерша заживо закапывала рожденных ими детей.

«Даже свою сестру родную в эту трясину затянула. Она действовала вместе с мужем и была главной, а супруг ей всегда во всем подчинялся. Она психологически очень сильная», — раскрыла Пономарева жуткие факты из биографии осужденной.

Только спустя несколько лет преступницу удалось поймать. Во время расследования внезапно выяснилось, что не отличавшаяся страхом и жалостью к своим жертвам подозреваемая и сама на тот момент воспитывала двух наследников. Третьего ребенка женщина родила уже в колонии, пытаясь смягчить итоговый приговор суда.

Серийницу обвинили по трем статьям УК РФ: «Убийство», «Разбой, нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия» и «Бандитизм». Суд приговорил ее к 21,5 годам заключения. Свободу она увидит теперь лишь в 2027 году.

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