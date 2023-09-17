Африканские журналисты сообщают о попытке военного переворота в Конго

Республика может стать третьей страной Африки, где гвардия президента захватывает власть.

Активно распространяются слухи о том, что в Демократической Республике Конго происходит государственный военный переворот, якобы, во время отсутствия президента Дени Сассу-Нгессо, его личной гвардии удалось захватить власть. Об этом распространяются многочисленные Telegram-каналы, но официальная власть опровергает эти сообщения.

Так, министр коммуникации республики Тьерри Мунгалла сообщил, что эти данные не соответствуют действительности. По его словам, в столице страны Браззавиле царит тишь и спокойствие.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинцы готовы восстать против Зеленского.