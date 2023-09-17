Африканские журналисты сообщают о попытке военного переворота в Конго

|
Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 112 0

Yoruba Times: в Конго произошел военный переворот

Африканские журналисты сообщают о попытке военного переворота в Конго

Фото: www.globallookpress.com / Alain Uaykani

Читайте нас в: Дзен Новости

Республика может стать третьей страной Африки, где гвардия президента захватывает власть.

Активно распространяются слухи о том, что в Демократической Республике Конго происходит государственный военный переворот, якобы, во время отсутствия президента Дени Сассу-Нгессо, его личной гвардии удалось захватить власть. Об этом распространяются многочисленные Telegram-каналы, но официальная власть опровергает эти сообщения.

Так, министр коммуникации республики Тьерри Мунгалла сообщил, что эти данные не соответствуют действительности. По его словам, в столице страны Браззавиле царит тишь и спокойствие.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинцы готовы восстать против Зеленского.

+16° Атмосферное давление 771 мм рт. ст.
Относительная влажность 40%
96.63
0.47 103.04
-0.19
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:01
«Победим мы и горе, и смерть»: видео одного из последних выступлений Добронравова
22:45
Развозжаев: обломки беспилотника в Крыму упали на ферму
22:39
Совратил дочь: вскрылись омерзительные детали убийства трех младенцев в Польше
22:23
МО РФ: еще один беспилотник сбит над Крымом
22:13
«Он знал все»: Ниинисте вспомнил, как проверял Путина на знание русской культуры
21:57
Африканские журналисты сообщают о попытке военного переворота в Конго

Сейчас читают

«Щелчок по носу»: почему Мексика не пустила на парад США и пригласила Россию
Последняя роль стала судьбоносной: как Гришечкин предсказал свою смерть
Иосиф Пригожин: Россия потеряла драгоценный камень по имени Добронравов
«Это не Элтон Джон поет?» — Александр Киреев о «Фабрике звезд» и возвращении на сцену

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России