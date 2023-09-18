В Польше возмутились тем, что магазины в России заполнены продуктами

Под раздачу попала бедная Светлана, опубликовавшая видео в TikTok.

Девушка из России по имени Светлана записала видео в TikTok о том, как после введения санкций против РФ изменились цены на продукты в супермаркетах. И выяснилось, что практически никак — полки в магазинах забиты продуктами, а цены абсолютно приемлемы. Об этом сообщило агентство РИА Новости.

На польском портале O2.pl вышла публикация с комментариями граждан, которые даже не скрывают своего разочарования. Сайт подчеркнул, что страна успешно справляется с ситуацией.

«В ее материалах можно увидеть хорошо оборудованные и процветающие магазины, рестораны и галереи. Нет никаких опасений, есть гордость за то, что она русская», — возмущаются поляки.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что в России планируют запустить маркировку икры.