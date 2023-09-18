В Польше возмутились тем, что магазины в России заполнены продуктами

|
Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 33 0

O2: несмотря на санкции, российские магазины заполнены продуктами

В Польше возмутились тем, что магазины в России заполнены продуктами

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

Читайте нас в: Дзен Новости

Под раздачу попала бедная Светлана, опубликовавшая видео в TikTok.

Девушка из России по имени Светлана записала видео в TikTok о том, как после введения санкций против РФ изменились цены на продукты в супермаркетах. И выяснилось, что практически никак — полки в магазинах забиты продуктами, а цены абсолютно приемлемы. Об этом сообщило агентство РИА Новости.

На польском портале O2.pl вышла публикация с комментариями граждан, которые даже не скрывают своего разочарования. Сайт подчеркнул, что страна успешно справляется с ситуацией.

«В ее материалах можно увидеть хорошо оборудованные и процветающие магазины, рестораны и галереи. Нет никаких опасений, есть гордость за то, что она русская», — возмущаются поляки.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что в России планируют запустить маркировку икры.

+12° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
96.63
0.47 103.04
-0.19
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:15
«Папины дочки» возвращаются на экраны: как сложилась судьба актрис сериала
5:07
Лжец, лжец: о чем постоянно врет Джо Байден
4:51
Снимал голой на столе: Успенская разочарована работой Хайдарова
4:35
В Польше возмутились тем, что магазины в России заполнены продуктами
4:19
Украина все? В США растет число конгрессменов, критикующих выделение помощи
4:03
Протесты в Германии продолжаются: когда ФРГ перестанет поставлять Украине оружие

Сейчас читают

«Щелчок по носу»: почему Мексика не пустила на парад США и пригласила Россию
Последняя роль стала судьбоносной: как Гришечкин предсказал свою смерть
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 сентября, для всех знаков зодиака
«Это не Элтон Джон поет?» — Александр Киреев о «Фабрике звезд» и возвращении на сцену

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России