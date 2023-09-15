В России планируют запустить маркировку икры

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 19 0

Ожидается, что мера начнет действовать уже в следующем году.

В России планируют запустить маркировку икры

Фото: www.globallookpress.com / Roman Märzinger / CHROMORANGE

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Маркировку икры в России планируют запустить уже в следующем году. Об этом сообщает пресс-служба Минпромторга, уточняя, что о решении сообщила замминистра промышленности и торговли Екатерина Приезжева во время поездки в Сахалинскую область.

Уточняется, что мера может заработать весной — с 1 апреля.

По словам Приезжаевой, участники эксперимента смогут протестировать все технические и бизнес-процессы, связанные с маркировкой продукции средствами идентификации, уже сейчас.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России могут запретить снижать объем продуктов в упаковке без изменения цены.

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