«Темпы незначительные»: Зеленский признал провал контрнаступления

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Алина Крылова
Алина Крылова 13 0

Президент Украины Владимир Зеленский признал провал контрнаступления

«Темпы незначительные»: Зеленский признал провал контрнаступления

Фото: www.globallookpress.com / Pavlo_bagmut

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Тема:
Спецоперация

Президент Незалежной допускает ошибку за ошибкой.

Президент Украины Владимир Зеленский официально признал провал контрнаступления. С соответствующим заявлением лидер киевского режима выступил в интервью для телеканала CBS.

В беседе с американской прессой Зеленский акцентировал внимание, что вооруженные силы Украины находятся в сложной ситуации, а темпы объявленного Киевом контрнаступления незначительны.

«Я буду с вами полностью честен. Мы осуществили попытку контрнаступления, но она разворачивается не быстро», — подметил он.

В практически безвыходной ситуации находятся солдаты ВСУ, выдал себя с потрохами Зеленский. До наступления непогоды у диверсантов осталось всего шесть недель, но сформированный на Украине сценарий все еще не соответствует планам Киева.

Россия продолжает вести специальную военную операцию (СВО) по защите Донбасса. О ее начале заявил президент РФ Владимир Путин 24 февраля прошлого года. Тогда он объявил о том, что киевский режим возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

О начале украинского контрнаступления на южнодонецком, артемовском и запорожском направлениях было объявлено 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные инструкторами НАТО, а также вооружения и технику, поставленную западными странами. В Минобороны РФ сообщают об отсутствии каких-либо успехов ВСУ и огромных потерях со стороны противника.

Ранее 5-tv.ru писал, что на самом деле ждет Владимира Зеленского в случае, если президент примет решение о капитулляции перед Россией.

Тема:
Спецоперация
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