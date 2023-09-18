«Темпы незначительные»: Зеленский признал провал контрнаступления

Президент Украины Владимир Зеленский признал провал контрнаступления
Фото: www.globallookpress.com / Pavlo_bagmut
Президент Незалежной допускает ошибку за ошибкой.
Президент Украины Владимир Зеленский официально признал провал контрнаступления. С соответствующим заявлением лидер киевского режима выступил в интервью для телеканала CBS.
В беседе с американской прессой Зеленский акцентировал внимание, что вооруженные силы Украины находятся в сложной ситуации, а темпы объявленного Киевом контрнаступления незначительны.
«Я буду с вами полностью честен. Мы осуществили попытку контрнаступления, но она разворачивается не быстро», — подметил он.
В практически безвыходной ситуации находятся солдаты ВСУ, выдал себя с потрохами Зеленский. До наступления непогоды у диверсантов осталось всего шесть недель, но сформированный на Украине сценарий все еще не соответствует планам Киева.
Россия продолжает вести специальную военную операцию (СВО) по защите Донбасса. О ее начале заявил президент РФ Владимир Путин 24 февраля прошлого года. Тогда он объявил о том, что киевский режим возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
О начале украинского контрнаступления на южнодонецком, артемовском и запорожском направлениях было объявлено 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные инструкторами НАТО, а также вооружения и технику, поставленную западными странами. В Минобороны РФ сообщают об отсутствии каких-либо успехов ВСУ и огромных потерях со стороны противника.
Ранее 5-tv.ru писал, что на самом деле ждет Владимира Зеленского в случае, если президент примет решение о капитулляции перед Россией.
- 18 сент
- «От лукавого»: почему попытки Зеленского манипулировать миром обречены на провал
- 18 сент
- В зоне СВО погиб командир 31-й Ульяновской десантно-штурмовой бригады
- 18 сент
- Гвоздики в бою: наши артиллеристы теснят врага на запорожском направлении
- 18 сент
- Штурмовики Су-25 громят боевиков: лучшее видео из зоны СВО за день
- 18 сент
- Армия России испытает новое оружие в зоне спецоперации
- 18 сент
- Украина —все? В США растет число конгрессменов, критикующих выделение помощи
- 18 сент
- Шольц выдвинул условие России для начала мирных переговоров по Украине
- 18 сент
- Сильные взрывы прогремели в Одесской области
- 18 сент
- Русские не сдаются: украинская разведка сделала неожиданное заявление
- 18 сент
- Обречены на провал? Власти США сделали неудобное признание
Читайте также
77%
0.47 103.04
-0.19
Нашли ошибку?