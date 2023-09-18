Президент Незалежной допускает ошибку за ошибкой.

Президент Украины Владимир Зеленский официально признал провал контрнаступления. С соответствующим заявлением лидер киевского режима выступил в интервью для телеканала CBS.

В беседе с американской прессой Зеленский акцентировал внимание, что вооруженные силы Украины находятся в сложной ситуации, а темпы объявленного Киевом контрнаступления незначительны.

«Я буду с вами полностью честен. Мы осуществили попытку контрнаступления, но она разворачивается не быстро», — подметил он.

В практически безвыходной ситуации находятся солдаты ВСУ, выдал себя с потрохами Зеленский. До наступления непогоды у диверсантов осталось всего шесть недель, но сформированный на Украине сценарий все еще не соответствует планам Киева.

Россия продолжает вести специальную военную операцию (СВО) по защите Донбасса. О ее начале заявил президент РФ Владимир Путин 24 февраля прошлого года. Тогда он объявил о том, что киевский режим возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

О начале украинского контрнаступления на южнодонецком, артемовском и запорожском направлениях было объявлено 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные инструкторами НАТО, а также вооружения и технику, поставленную западными странами. В Минобороны РФ сообщают об отсутствии каких-либо успехов ВСУ и огромных потерях со стороны противника.

Ранее 5-tv.ru писал, что на самом деле ждет Владимира Зеленского в случае, если президент примет решение о капитулляции перед Россией.