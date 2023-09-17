Казнь откладывается? Что на самом деле ждет Владимира Зеленского

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Алина Крылова
Алина Крылова Эксклюзив 210 0

Политолог Суздальцев: ни США, ни украинской армии невыгодно устранять Зеленского

Фото, видео: www.globallookpress.com / President Of Ukraine; © РИА Новости / Владимир Трефилов; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

В новостном поле разгорается нешуточная дискуссия. Но угрожает ли что-то жизни Зеленского на самом деле?

У президента Украины Владимира Зеленского нет поводов для переживаний из-за возможной «казни» со стороны США. Таким мнением эксклюзивно для 5-tv.ru поделился политолог, заместитель декана факультета мировой экономики и политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев.

По словам эксперта, на тот момент, пока Зеленский выполняет функции «золотой антилопы» для Украины, переживать о своей судьбе ему незачем. Таким образом, Суздальцев подверг сомнению слова бывшего главного аналитика МИД Японии Масару Сато, утверждавшего, что дни президента в своем кресле сочтены. Украинский лидер находится в безопасности, причем не только в случае с Западом, но и если речь идет о внутренних порядках в стране.

«Я не могу понять, откуда в нашем информационном пространстве какая-то навязчивая идея о том, что кто-то Зеленскому угрожает: то США, то свои военные, то будет мятеж. Это глупости, выдумки очень компетентных людей. Зеленскому ничего на Украине не угрожает: все его политические противники или в тюрьме, или уничтожены, а для армии и для правящей группировки он — золотая антилопа. Он берет на себя все контракты, все поставки, все кредиты, все деньги. Все это идет потоком, у них уже девать некуда этих денег. А поскольку он добытчик этих средств, то ему вряд ли стоит опасаться мятежей», — объяснил он.

Суздальцев также добавил, что Зеленский поддерживает ценный статус легитимного президента, что позволяет ему находиться на особом счету у Штатов.

Что касается семейной жизни Зеленского, то лидер Украины уже давно обезопасил жену и детей от возможных угроз.

«Ни в каком тупике не находится Зеленский. Все его устраивает, и в особенности то, что деньги идут, а это главное. Семью он вывез давно. Жена даже говорит, что они живут раздельно, в целях безопасности, ничего им не угрожает», — подвел черту он.

Ранее 5-tv.ru писал, почему Зеленский на самом деле не идет на переговоры с РФ.

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Казнь откладывается? Что на самом деле ждет Владимира Зеленского

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