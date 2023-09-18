«Считаю правильным»: глава МИД Венгрии встретится с Лавровым в Нью-Йорке

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 12 0

Глава МИД Венгрии намерен встретиться с Лавровым и советует это странам ЕС

«Считаю правильным»: глава МИД Венгрии встретится с Лавровым в Нью-Йорке

Фото: www.globallookpress.com / MFA Russia

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Дипломат обратил внимание, что так следовало бы поступить и коллегам из других западноевропейских стран.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что собирается побеседовать с российским коллегой Сергеем Лавровым в рамках Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом он написал в своем личном блоге.

По словам Сийярто, его с Лавровым встреча произойдет во второй половине недели. Что именно он хочет обсудить с российским дипломатом — не уточняется. Однако глава МИД Венгрии отметил, что Евросоюзу следовало бы воспользоваться возможностью возобновить диалог, а поля Генассамблеи ООН как никогда подходящее для этого место.

«Я бы считал правильным, если бы то же самое сделали как можно больше моих западноевропейских коллег», — прокомментировал Сийярто.

Венгерский министр подчеркнул, что контакт с Сергеем Лавровым может помочь наладить коммуникацию между противоборствующими сторонами.

Москва никогда не отказывалась от диалога, направленного на поиски мирных путей урегулирования конфликта на Украине, однако Киев запретил переговоры на законодательном уровне, перейдя к попыткам атаковать гражданские объекты и инфраструктуру в регионах РФ.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент Финляндии Ниинисте заявил о необходимости сохранения отношений с РФ.

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