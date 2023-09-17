Странам, поставляющим вооружения Украине, необходимо учитывать возможную эскалацию конфликта.
Фото: Михаил Климентьев / ТАСС
Западу важно поддерживать добрые отношения с Россией. К этому призвал президент Финляндии Саули Ниинесте в интервью газете New York Times.
«Я не имею в виду какую-то большую дружбу, но способность к терпимости и даже немного к взаимопониманию», — уточнил он.
Финский лидер добавил, что после завершения спецоперации российской стороне потребуются гарантии, что «за дверью не поджидает новая война».
Также Ниинисте обратил внимание на положение западных стран — они загнали себя в «щекотливую ситуацию», когда даже мелочи могут привести к эскалации конфликта. Он призвал «поставщиков» Украины не забывать о риске применения ядерного оружия и начале Третьей мировой войны.
Примечательно, что Москва неоднократно выражала готовность к переговорам для поиска мирных путей урегулирования конфликта на Украине, однако Киев запретил их на законодательном уровне, перейдя к попыткам атаковать гражданские объекты и инфраструктуру в регионах РФ.
Ранее 5-tv.ru писал, почему Финляндия игнорирует запрет ЕК, касающийся россиян.
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