Владимир Путин: этап восстановления экономики России успешно завершен
Российская экономика растет, несмотря на пессимистичные прогнозы Запада.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Коньков; 5-tv.ru
Российская экономика растет, несмотря на пессимистичные прогнозы. Это Владимир Путин заявил, открывая совещание по проекту федерального бюджета на ближайшие годы. По словам президента, нашей стране на Западе рисовали минус, а она уверенно вышла в плюс. Бюджет в августе исполнен с профицитом.
Федеральный бюджет на три ближайших года будет сверстан исходя из национальных интересов и с учетом всех ключевых направлений. В первую очередь это касается социальных гарантий государства.
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