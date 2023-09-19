Владимир Путин: этап восстановления экономики России успешно завершен

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Российская экономика растет, несмотря на пессимистичные прогнозы Запада.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Коньков; 5-tv.ru

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Российская экономика растет, несмотря на пессимистичные прогнозы. Это Владимир Путин заявил, открывая совещание по проекту федерального бюджета на ближайшие годы. По словам президента, нашей стране на Западе рисовали минус, а она уверенно вышла в плюс. Бюджет в августе исполнен с профицитом.

Федеральный бюджет на три ближайших года будет сверстан исходя из национальных интересов и с учетом всех ключевых направлений. В первую очередь это касается социальных гарантий государства.

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