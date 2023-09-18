Как стать миллионером: десять простых советов, которые помогут разбогатеть

Накопить крупную сумму реально всего за один год.

Иметь миллион рублей на счету для кого-то является мечтой или амбициозной целью, а для кого-то — объективной реальностью. Издание dni.ru подобрало десять способов, которые помогут накопить заветную сумму всего за год.

Как пишет издание, одним из самых эффективных методов накопления является инвестирование. Но здесь есть нюанс: нужны соответствующие знания и, желательно, опыт. Также работа сразу в нескольких местах или фриланс предполагают быстрое увеличение дохода, но важно не забывать о своем здоровье и личной жизни, а также отдыхе.

Сохранить и даже преумножить капитал помогут экономия и продажа ненужных вещей, кроме того, в списке быстрых способов разбогатеть по праву находится кредитование или займ. Но последнее несет риски и лучше несколько раз подумать.

Если считаете себя удачливым человеком, можно попробовать принять участие в лотерее. Пассивный доход также считается одним из способов накопления крупной суммы, а еще — наследство.

Ранее 5-tv.ru перечислял самые распространенные ошибки при накоплении денег.