В МИД РФ призвали взвешивать риски при планировании поездок за рубеж

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Рита Миронова
Рита Миронова 28 0

В частности, это касается пребывания в недружественных странах.

В МИД РФ призвали взвешивать риски при планировании поездок за рубеж

Фото: www.globallookpress.com / Hauke-Christian Dittrich

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Гражданам России необходимо взвешивать риски при планировании поездок за рубеж. Об этом сказано в официальном сообщении МИД РФ.

В ведомстве отметили, что в последнее время выросло число поступающих обращений от россиян, находящихся в заграничных недружественных государствах. Для помощи соотечественникам за границей непрерывно работают оперативные дежурные департамента Ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД России.

«Вновь акцентируем необходимость тщательно взвешивать все риски при планировании поездок за границу и пребывании в недружественных странах, внимательно следить за предупреждениями МИД России и российских заграничных учреждений, проявлять повышенную бдительность и выдержку», — говорится в заявлении на сайте ведомства.

Проблема заключается в том, что на территории заграничных стран россияне добровольно передают себя под иностранную юрисдикцию, а значит обязаны соблюдать законы и нормы государства, в котором находятся. Но за помощью всегда можно обратиться к оперативным дежурным, напомнили в МИД.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, каким категориям граждан могут ограничить выезд за границу.

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