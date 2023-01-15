Каким категориям граждан могут ограничить выезд за границу?

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 56

Россиянам могут отказать в выезде за границу даже без наличия долгов

Фото, видео: Depositphotos / anyaberkut; 5-tv.ru

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Если долги погашены, а судимость отсутствует — значит ли это, что путешествовать можно беспрепятственно?

Не знание законов не освобождает от ответственности — это важно помнить всегда. Особенно, если велико желание покинуть страну, но есть масса вопросов. Что же может стать главной причиной невыезда и кто может «развернуть» вас на границе?

Согласно действующим нормативным актам, ограничение на выезд из России из-за больших задолженностей действует сейчас в отношении порядка 8 миллионов человек. Такая мера была закреплена в законе «Об исполнительном производстве». Для этого долг должен быть признан судом. Наложить ограничение могу только судебные приставы, которые впоследствии передают данные ФСБ. Санкции накладываются на следующие категории граждан:

  • на лиц с задолженностью более 30 тысяч рублей;
  • на лиц с задолженностью в десять тысяч рублей, если долг не был закрыт спустя два месяца после окончания добровольного срока погашения;
  • на лиц с долгами по алиментам, в счет компенсации вреда здоровью или морального вреда свыше десяти тысяч рублей.

Россияне могут узнать всю актуальную и корректную информацию по задолженностям на официальном сайте ФССП или на портале «Госуслуги».

Кроме прочего, известно, что за рубеж не смогут выехать граждане, к которым имеются требования неимущественного характера. Срок наложения ограничений — шесть месяцев. Если судебные приставы сочтут нужным — смогут продлить санкции. Под них могут попасть сотрудники спецслужб, военные, а также осужденные граждане и граждане, которым предъявлены какие-либо обвинения.

Рассчитывать на поездку за рубеж не придется, если выяснится, что вы указали заведомо ложные сведения при оформлении документов. Помимо прочего, любовь родитель или законный представитель вправе ограничить выезд из страны для несовершеннолетнего без каких-либо объяснений.

Также за пределы РФ могут не выпустить иностранных граждан или людей вообще не имеющих гражданства.

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