В Нижнем Новгороде ребенок чуть не погиб на территории школы

Ребенок провалился в яму. Будь она чуть поглубже — шансов на спасение было бы гораздо меньше.

Опубликованы драматичные кадры из Нижнего Новгорода. На них спасение восьмилетнего мальчика, который провалился в узкую яму. Если бы она была чуть пошире, то шансов найти ребенка живым было бы гораздо меньше, а так он застрял по грудь в земле.

Весь ужас ситуации в том, что такие ямы вырыли на территории школы, чтобы поставить там новый забор. Всего неделю назад в Красноярском крае по той же самой причине погибла восьмилетняя девочка. Она тоже провалилась в яму, подготовленную для нового забора, и задохнулась, потому что там было очень тесно. Видимо, та история никого и ничему не научила.