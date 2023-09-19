Премьера сериала «Оборотень» состоится 21 сентября

Цифровая премьера остросюжетного сериала «Оборотень» (18+) состоится в видиосервисе Wink уже 21 сентября. Телевизионные зрители смогут увидеть его позже на канале РЕН ТВ.

Сюжет сериала расскажет о «Номере пятом» — такое обозначение получает главный герой, роль которого исполнил актер Денис Шведов. Он оказывается в необычном месте, где всем принято давать цифровое значение. О себе он ничего не помнит, а при себе у него только открытка — от некоего Петра некому Андрею.

«Пятому» предстоит вспомнить, что он и есть тот самый Андрей — универсальный боец, который был сотрудником засекреченного департамента спецопераций ФСБ. За его плечами множество успешных секретных операций и одна провальная…

Режиссер сериала Анна Курбатова отметила, что «Оборотень» стал экшн-притчей о войне, которому приходится восстанавливать свою жизнь по крупицам. По ее словам зритель точно не останется равнодушным к новинке, ведь она наполнена драйвовой музыкой, стрельбой и шпионскими страстями.

Исполнивший главную роль Шведов признался, что именно экшн побудил его принять участие в съемках. Также заинтересовала его история героя, который забыл все и пытается вспомнить при помощи оставленных им же сигналов и зацепок.

«И зритель вместе с моим персонажем будет идти по ним, наблюдая, как герой снова обретает главную цель», — добавил артист.

Максим Щеголев, исполнивший роль боевого товарища главного героя, обратил внимание, что в сериале будет и романтическая линия, благодаря чему загаданные сценаристами ребусы будет интересно решать не только мужчинам, но и женщинам.

Директор по контенту видеосервиса Wink Александр Косарим сообщил, что премьера «Оборотня» запланирована на осень не просто так — после летнего сезона зрителю нужна смена картинки.

«„Оборотень“ вернет зрителям необходимый тонус, чтобы выигрывать конкурентные битвы и офисную борьбу», — прокомментировал он.

Косарим назвал новый сериал аналогом «психотерапевтического сеанса». По его словам, он позволит зрителям понять, что в жизни все не так плохо, как может быть в кино. В заключение он пожелал, чтобы тяжелые схватки оставались только на экране, а реальность была наполнена гармонией и спокойствием.

Проект войдет в линейку Wink Originals. Его производством занимаются телеканал РЕН ТВ совместно со «Смарт фильм».

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