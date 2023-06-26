От фэнтези до боевиков: как прошел фестиваль российских сериалов «Пилот»

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Настоящая сериальная лихорадка охватила Иваново.

Фото, видео: 5-tv.ru

В Иванове завершился фестиваль российских сериалов «Пилот». Победителей выбирало профессиональное жюри во главе с известным кинорежиссером Сергеем Урсуляком. А зрители увидели два десятка премьерных работ — весь цвет отечественной сериальной индустрии, от ситкомов стриминговых платформ до проектов, созданных ведущими телеканалами. Кинокритик РЕН ТВ Николай Никулин посмотрел все.

82 проекта. Восемь часов непрерывного просмотра каждый день, и, конечно, деловая программа, на которой создатели сериалов делились творческими секретами. Фестиваль «Пилот» завершился. Жюри, которое в это году возглавил режиссер Сергей Урсуляк, назвало победителей. Исторический детектив «Цербер» получил главную награду, а комедия «Мамонты» — приз зрительских симпатий.

«Сериалы довольно сильные и по сценарным ходам, и по актерским работам, и по режиссуре тоже. Ты видишь срез того, что происходит. Определяешь место в этом ряду», — отметил режиссер и председатель жюри Сергей Урсуляк.

Важное индустриальное значение имела встреча телевизионных сериалов с сериалами онлайн-платформ. Такое яркое и разнообразное представительство позволяет не только обмениваться идеями, дополнять друг друга, но и формировать новый киноязык отечественных сериалов.

На деловом форуме прошла презентация проектов телеканала РЕН ТВ. Это боевик «Оборотень» с Денисом Шведовым, продолжение громкого исторического проекта «Смерш. 1944» с Игорем Петренко и Владиславом Котлярским, сериал «Уровень угрозы» с Алексеем Кравченко в роли сотрудника антитеррористической службы. И, конечно, знаковый сериал «РэмбО», в котором не менее 70% хронометража занимают экшн-сцены.

«Тактика наша заключается в том, что мы сохраняем лояльную аудиторию, даем ей любимые жанры. У нас есть несколько франшиз, современные боевики, военные, и при этом расширяем наш набор и другими ответвлениями остросюжетных жанров — у нас есть и драма, и фэнтези», — отметил креативный продюсер РЕН ТВ Илья Огнев.

Большое внимание как раз-таки привлек к себе сериал «Библиотекарь», сделанный в жанре городского фэнтези по мотивам литературного бестселлера Михаила Елизарова. Он также был представлен в деловой секции, как один из ключевых проектов РЕН ТВ. Не случайно организаторы решили именно им открыть свой фестиваль.

«Библиотекарь» на открытии фестиваля — это, на социальный взгляд, удача, потому что он четко фиксирует, что происходит у нас в головах. Мы берем и ищем какие-то скрытые смыслы в том, что нас окружает. Нам мало видеть серую реальность вокруг нас, нам хочется видеть дополнительные смыслы, скрытые — борьбы добра со злом», — сказал программный директор фестиваля «Пилот» Егор Москвитин.

В программе же «Самого ожидаемого сериала» принял участие исторический боевик канала «Банда ЗИГ — ЗАГ», который выйдет к годовщине снятия блокады Ленинграда в 1944 году. Игорь Петренко в роли сотрудника УгРо, противостоящего мошенникам, работавших на фашистов.

Производство отечественных сериалов растет. Рынок расширяется. И фестиваль «Пилот» дает возможность подвести эти оптимистичные итоги.

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