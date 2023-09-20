Глава киевского режима должен будет наконец объяснить, куда идут «тяжело заработанные деньги американских налогоплательщиков».

Спикер палаты представителей США Кевин Маккарти на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в четверг не даст ему гарантий очередного транша и потребует отчета за ранее переданные деньги.

Так политик прокомментировал ситуацию с запросом Белого дома дополнительных 24 миллиардов долларов для Украины, которой с февраля 2022 года США уже передали свыше 110 миллиардов.

«Я не собираюсь ничего обещать. У меня есть к нему вопросы: где отчетность за деньги, которые мы уже потратили, каков план достижения победы? Я думаю, это то, что американское общество хочет знать», — заявил Маккарти в общении с журналистами.

Спикер подчеркнул, что хочет знать, на что тратятся «тяжело заработанные деньги американских налогоплательщиков».

По всей видимости, нынешний визит главы киевского режима в Вашингтон будет далеко не таким гладким, как прошлогодний. Так, прямо в преддверии поездки настроение Зеленскому испортила газета The New York Times. Она опубликовала расследование о ракетном ударе по рынку в Константиновке 6 сентября, обвинив Киев в гибели минимум 15 мирных жителей.

Украина тогда ожидаемо возложила ответственность за случившееся на российские войска, однако американские журналисты пришли к выводу, что «катастрофический удар стал результатом сбившейся с курса украинской ракеты ПВО». Узнав о расследовании, Киев пытался воспрепятствовать выходу материала, однако это ему не удалось.

Ранее политолог Юрий Светов в комментарии 5-tv.ru объяснил, зачем на самом деле Зеленский приехал в США.