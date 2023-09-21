Непростые вещи: что ищут археологи из Петербурга в Херсонской области
Археологи из Петербурга завершают раскопки в Херсонской области
Фото, видео: 5-tv.ru
Ученые идут по их следам не один год. Изучают сразу несколько объектов.
По следам древних цивилизаций идут питерские археологи, работающие в Херсонесе. Специалисты изучают сразу несколько объектов, которые хранят в себе редкие артефакты. Результаты раскопок ученые называют уникальными и невероятно ценными для всей мировой археологии. Обо всем в подробностях расскажет корреспондент «Известий» Николай Аксенов.
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