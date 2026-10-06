«Машина долголетия» и кожа на 3D-принтере: на форуме «Биопром» представили новейшие разработки

Уникальный 3D-принтер, который печатает кожу человека, первый отечественный аппарат для гемодиализа, а также «машина долголетия». Эти и другие новейшие разработки можно увидеть на масштабном международном форуме «Биопром». На несколько дней Геленджик стал столицей передовых технологий.

Причем, не только в области медицины. О проектах, которые в ближайшие годы изменят нашу жизнь — корреспондент «Известий» Ярослав Богат.

Один взмах — и перед глазами хирурга почти все данные о пациенте. Эта технология позволяет использовать дополненную реальность прямо во время операции. Точность хирурга становится выше, риск ниже, и пациента буквально можно видеть насквозь.

Разработку Российского университета медицины можно было бы назвать шпаргалкой для хирургов, ведь еще до первого разреза скальпелем результаты КТ или МРТ можно наложить прямо на оперируемый участок.

«Время, затраченное на активную фазу операции, снижается до двух раз», — сказал научный сотрудник лаборатории медико-роботических цифровых технологий Российского университета медицины Леонид Прохоренко.

Свои разработки в области биотехнологий представляют 110 компаний. А еще ведущие университеты, научные институты, госкорпорации. Каждая высокотехнологичная новинка — запрос рынка, который нуждается в отечественных инновациях.

«Проблема тех матриц, что сейчас есть на рынке, — в их достаточно большой жесткости, что вредит тканям мозга», — сказала PR-специалист научного центра LIFT Арина Гайсина.

Но эта первая отечественная матрица для мониторинга активности при операциях на открытом мозге — гибкая, должна упростить работу нейрохирургам. Не стоит на месте фармацевтическая отрасль. В следующем году пациентам станет доступен препарат для лечения рака молочной железы.

«У него нет гематологической токсичности, как у наших конкурентов, он может применяться в более поздней линии, более эффективен», — сказал директор по разработке лекарств группы компаний Химрар Дмитрий Шкиль.

Есть разработки и в профилактике инфекционных заболеваний. Российские специалисты представили вакцину для ревакцинации против коклюша, дифтерии и столбняка.

«Вакцина показала очень хорошие результаты в клинических исследованиях. Получен и сформирован очень устойчивый иммунный ответ против этих инфекций. Эта вакцина будет производиться в Перми на площадях „Микрогена“. До пяти миллионов доз ежегодно. Это покрывает всю потребность Российской Федерации в целом», — сказал статс-секретарь госкорпорации «Ростех» Сергей Цыб.

Здесь представлен роботизированный комплекс для 3D-печати. Такой может восстанавливать поврежденную кожу и мягкие ткани, причем робот сам подстраивается под конкретное повреждение. А в Сеченовском университете создали первый отечественный аппарат для гемодиализа.

«Аппарат в мае нынешнего года получил регистрационное удостоверение. Ежегодно в России до 60 тысяч человек нуждаются в процедуре гемодиализа», — сказала менеджер передовой инженерной школы Сеченовского университета Яна Светочева.

На форуме говорят и о том, как быстрее переводить их из лабораторий в производство. И речь не только о сфере медицины. От биотехнологий сегодня зависит в том числе продовольственная безопасность.

«Вы покупаете молочные продукты. Они все сделаны живыми, как молочные бактерии. Вы покупаете сыры, то же самое. То есть все продукты, которые мы покупаем сегодня в магазинах, это продукты биоэкономии. Это надо отчетливо понимать. А отсюда надо понимать, что помимо того, что мы уже живем в биоэкономической среде, вопросы биобезопасности выходят на первый уровень», — сказал президент НИЦ «Курчатовский институт» Борис Ковальчук.

Международный форум «Биопром» — своеобразный контрольный срез для всей отрасли. По проектам, цифрам и решениям понятно, что уже работает, что пока буксует и куда пойдет следующий рывок в биотехнологиях.

«Именно внедрение инновационных технологий в медицине, информатистической промышленности, сельском хозяйстве и лесном комплексе, энергетике и жилищно-коммунальном хозяйстве в оборотах определяет качество жизни людей, их здоровье и экологическое благополучие», — сказал первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров.

Стратегия развития биоэкономики в России утверждена до 2036 года.

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