Археологи нашли клад с серебряными монетами X–XIV веков в Ленобласти

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 21 0

Вес сокровища — свыше двух килограммов.

Какой клад нашли археологи в Ленобласти

Фото: 5-tv.ru

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Российские археологи обнаружили в Ленинградской области средневековый клад с серебряными изделиями. Об этом сообщили РИА Новости в Министерстве образования и науки РФ.

Сокровище датируется X–XIV веками. Его обнаружили во время раскопок на памятнике Тиверский городок. Предварительно сообщается, что это — крупнейший клад в истории Северо-Запада страны.

Археологи обнаружили несколько круглых медальонов, отделанных зернью и сканью, а также крупную гривну с орнаментом, привески в виде монет, головной убор карельского типа. Кроме того, на раскопках обнаружили серебряные цепочки из тонкой проволоки, перстень, фибулу и очелье. Все это весит свыше двух килограммов.

Ранее 5-tv.ru писал, что во время спасательных раскопок в Коломне, которые проводила Подмосковная экспедиция археологов, те нашли клад с более чем 2,6 тысячи серебряных монет. Ученые даже обнаружили несколько ранее неизвестных разновидностей коломенских денег.

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