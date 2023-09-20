В Алтайском крае за попытку отравить военных задержан мужчина

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Рита Миронова
Рита Миронова Срочная новость 149 0

ФСБ: в Алтайском крае россиянин пытался отравить военных по указке Украины

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / ALEXEY_MAISHEV/IZVESTIA; УФСБ России по Алтайскому краю; 5-tv.ru

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Житель Барнаула сам связался с украинскими спецслужбами и предложил сотрудничество.

Сотрудники ФСБ пресекли деструктивную деятельность жителя Алтайского края, который пытался отравить воду для российских военных. Как сообщили в УФСБ России по региону, проживающий в Барнауле мужчина хотел работать на украинские спецслужбы.

Как выяснилось, 42-летний россиянин самостоятельно вышел на граждан Украины через социальные сети и сообщил им о своих радикальных взглядах по поводу политики РФ. Более того, мужчина выразил желании и готовность сотрудничать с украинскими спецслужбами и поддерживать Вооруженные силы Украины (ВСУ).

«В качестве доказательства своих намерений мужчина отравил воду, предназначавшуюся для военнослужащих, и снял весь процесс на видео», — рассказали в пресс-службе ФСБ.

Таким образом мужчина хотел доказать серьезность своих намерений. Видео он отправил гражданам Украины, с которыми контактировал. Позже выяснилось, что они работали на Службу безопасности Украины (СБУ) и занимались вербовкой россиян, через которых намеревались устраивать диверсии на территории РФ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как спецслужбы Украины вербуют диверсантов в России.

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