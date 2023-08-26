Что им обещают? Как спецслужбы Украины вербуют диверсантов в России
Сотрудники ФСБ предотвратили серию диверсий в регионах России
Фото, видео: www.globallookpress.com / Hennadii Minchenko; 5-tv.ru
Они привыкли выбирать как молодых, так и пожилых людей. Но чаще всего — психически нездоровых.
Десятки уголовных дел о поджогах военкоматов, а также объектов полиции и транспорта уже раскрыты и переданы в суд. Серию диверсий в нескольких регионах страны смогли предотвратить сотрудники ФСБ.
Они уверены, что за организацией преступлений стоят украинские спецслужбы. Для вербовки выбирают молодых и пожилых, а также психически нездоровых людей, кого легче всего обмануть. Что им обещают — узнал корреспондент «Известий» Хаирбек Алмакаев.
Ранее 5-tv.ru писал, что украинские спецслужбы не оставляют попыток завербовать диверсантов на территориях, освобожденных российскими военными. При этом все чаще к подрывной работе привлекают несовершеннолетних.
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