«Большая глупость»: Анастасия Волочкова выступила против пластических операций

И как звезде удается сохранить свою молодость без хирургических вмешательств?

В последнее время тема пластических операций актуальная как никогда: российские звезды шоу-бизнеса не скрывают, что довольно часто пользуются услугами хирургов, чтобы обновить внешность или придать ей изюминку. Филипп Киркоров, например, удалил лишний жир, сделал искусственный пресс и подтянул ягодицы. А Виктория Боня исполнила свою мечту, сделав «лисьи глазки» в одной из американских клиник. Но все ли знаменитости благосклонно относятся к таким манипуляциям? 5-tv.ru решил узнать, что думает по этому поводу заслуженная артистка РФ Анастасия Волочкова.

По словам 47-летней балерины, лично она не собирается прибегать к услугам пластических хирургов.

«Я считаю это самой большой глупостью вмешиваться в свою природу, потому что потом она начинает очень сильно мстить», — заявила Волочкова.

При этом знаменитость отметила, что у каждого может быть свое мнение на этот счет, и каждый делает собственный выбор. При этом Волочкова рассказала, что сама она обладает «генетической молодостью» от мамы и бабушки и ведет здоровый образ жизни.

«У меня спортивный образ жизни, минимальное количество питания, много физической нагрузки, спортивные массажи, русская баня, ледяная вода, ледяная купель, это для меня гораздо круче похода к любому косметологу», — поделилась звезда.

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