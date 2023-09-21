Лучшая диета: почему миндаль необходим в борьбе с лишним весом

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Анастасия Панкова
Анастасия Панкова 68 0

MedicalXpress: миндаль контролирует чувство голода и улучшает здоровье сердца

Лучшая диета: почему миндаль необходим в борьбе с лишним весом

Фото: www.globallookpress.com / West Coast Surfer

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В чем заключается преимущество ореха перед другими диетическими продуктами?

Ученые из Университета Южной Австралии в ходе исследования выяснили, что миндаль весьма эффективен в борьбе с лишним весом и улучшает здоровье сердца. Результаты эксперимента были опубликованы в научном журнале MedicalXpress.

Главное полезное свойство миндаля для худеющих заключается в том, что орех отлично помогает регулировать чувство голода.

В исследовании приняли участие 106 добровольцев, страдающих от избыточного веса и ожирения. Чтобы сравнить результативность разных диет, всех участников разделили на две группы. Поначалу на протяжении трех месяцев обе группы соблюдали низкокалорийную диету. Затем участники эксперимента перешли на диету для поддержания веса, которая продлилась ровно шесть месяцев. Добровольцы из первой группы употребляли в пищу высокоуглеводные рисовые крекеры и мюсли, второй — ели только миндальные орехи.

В результате всем участникам эксперимента удалось сбросить около 9,3% от своего исходного показателя веса. Важно отметить, что группа, которая использовала для перекуса миндаль, помимо того, что показала более стабильную работу сердца, еще и чувствовала большее насыщение от приведенной диеты. По словам ученых, это связано с тем, что в орехе содержится много ненасыщенных жиров.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что кардиологи предупредили о негативных последствиях диет.



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