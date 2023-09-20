Подготовка к новому штамму? Что известно о работе COVID-госпиталя в Коммунарке

За минувшую неделю заболеваемость коронавирусом в России выросла — в столице началась подготовка к возможной вспышке заболевания.

Информация о возобновлении работы COVID-госпиталя в Коммунарке в Новой Москве не соответствует действительности. Об этом 5-tv.ru рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.

«Резервный госпиталь, состоящий из нескольких родеров, в Коммунарке в настоящее время не работает и не принимает пациентов на госпитализацию. Все мощности, как и ранее, находятся в резерве», — отметили в депздраве.

При этом внутри одного из подразделений работает дневной стационар, где оказывается амбулаторная помощь пациентам из группы риска в целях профилактики осложнений. Этот стационар, подчеркнули в пресс-службе, работал всегда.

Коронавирусный госпиталь в Коммунарке открылся в апреле 2020 года. Комплекс построили в рекордные сроки — всего за полтора месяца. Это было связано с критическим распространением вируса.

Врачи предупреждают о приближении нового, более заразного штамма COVID-19 «пирола». В настоящий момент обстановка в Москве на уровне подготовки. Вспышек заболевших новым штаммом коронавируса пока не наблюдается. Чаще всего москвичи обращаются в больницу с простудой.

При этом 19 сентября в Сокольниках возобновил работу коронавирусный госпиталь. В Департаменте здравоохранения Москвы также сообщили, что работа по подготовке резервных медицинских мощностей происходит в плановом режиме во время осеннего сезона.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что московских врачей обязали принимать пациентов в масках и перчатках.