Московских врачей обязали принимать пациентов в масках и перчатках

Mash: Московские врачи начали принимать заболевших в масках и перчатках
Фото: www.globallookpress.com / Markus Ulmer via www.imago-image
Также в столице открылся коронавирусный госпиталь.
В Москве врачей обязали принимать заболевших пациентов в масках и перчатках. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По информации источника, связано это с возвращением коронавируса и сезонной простудой. Также отмечается, что медиков готовят к новому штамму «пирола», который можно определить только с помощью тестов.
Обстановка в столице в настоящий момент на уровне подготовки. Вспышек заболевших ковидом пока не наблюдается. Чаще всего это простуда. При этом сегодня, 19 сентября, в Сокольниках возобновил работу коронавирусный госпиталь.
В Департаменте здравоохранения Москвы журналистам сообщили, что работа по подготовке резервных медицинских мощностей происходит в плановом режиме, что является стандартной практикой для осеннего сезона. В ведомстве добавили, что текущий объем заболеваемости и госпитализаций в несколько раз меньше, чем в аналогичную неделю прошлого года.
Ранее 5-tv.ru писал, что заболеваемость коронавирусом в России за прошедшую неделю возросла на 48%.
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