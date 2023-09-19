Московских врачей обязали принимать пациентов в масках и перчатках

|
Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова 19 0

Mash: Московские врачи начали принимать заболевших в масках и перчатках

Московских врачей обязали принимать пациентов в масках и перчатках

Фото: www.globallookpress.com / Markus Ulmer via www.imago-image

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Эпидемия коронавируса

Также в столице открылся коронавирусный госпиталь.

В Москве врачей обязали принимать заболевших пациентов в масках и перчатках. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, связано это с возвращением коронавируса и сезонной простудой. Также отмечается, что медиков готовят к новому штамму «пирола», который можно определить только с помощью тестов.

Обстановка в столице в настоящий момент на уровне подготовки. Вспышек заболевших ковидом пока не наблюдается. Чаще всего это простуда. При этом сегодня, 19 сентября, в Сокольниках возобновил работу коронавирусный госпиталь.

В Департаменте здравоохранения Москвы журналистам сообщили, что работа по подготовке резервных медицинских мощностей происходит в плановом режиме, что является стандартной практикой для осеннего сезона. В ведомстве добавили, что текущий объем заболеваемости и госпитализаций в несколько раз меньше, чем в аналогичную неделю прошлого года.

Ранее 5-tv.ru писал, что заболеваемость коронавирусом в России за прошедшую неделю возросла на 48%.

Тема:
Эпидемия коронавируса
19 сент
Бесполезна или нет? Врач объяснил, как и где правильно носить медицинские маски
19 сент
Заболеваемость коронавирусом в России за прошедшую неделю возросла на 48%
19 сент
Тревожные звоночки: в Роспотребнадзоре назвали симптомы нового штамма «пирола»
18 сент
«Вспышка будет серьезной»: чем штамм «пирола» опаснее прежних вариантов омикрона
18 сент
«Инкубационный период»: когда пропадает обоняние при новом штамме коронавируса
18 сент
Коронавирус возвращается: мир накрывает новый свирепый штамм «пирола»
18 сент
«Все может измениться»: когда в России может произойти всплеск заболеваемости COVID-19
6 сент
Спасти рядового Байдена: поможет ли маска президенту США от заражения COVID-19
5 сент
Беда в семье: жена Джо Байдена заразилась коронавирусом
1 сент
Мы бессильны? Мясников о способах уберечься от нового штамма COVID-19
+17° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
96.65
0.02 103.09
0.05
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:11
Нашли управу: в Польше предложили запретить транзит оружия для ВСУ
15:00
Бесполезна или нет? Врач объяснил, как и где правильно носить медицинские маски
14:56
«Стране не хватает секса»: Прохор Шаляпин ответил на скандал из-за обнаженных фото
14:52
Скончался создатель «копейки» инженер АвтоВАЗа Дмитрий Авдесняк
14:47
Названо главное желание Пахмутовой после смерти Добронравова
14:40
«Нужно как воздух»: о чем в этот раз попросит Зеленский у американских «хозяев»

Сейчас читают

Лолита уехала от родных: в чем причина?
Украина выполнила план по запасам газа: иностранный газ записали в свой
ЮНЕСКО включила обсерватории казанского университета в список всемирного наследия
«Это не Элтон Джон поет?» — Александр Киреев о «Фабрике звезд» и возвращении на сцену

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России