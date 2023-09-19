Московских врачей обязали принимать пациентов в масках и перчатках

Также в столице открылся коронавирусный госпиталь.

В Москве врачей обязали принимать заболевших пациентов в масках и перчатках. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, связано это с возвращением коронавируса и сезонной простудой. Также отмечается, что медиков готовят к новому штамму «пирола», который можно определить только с помощью тестов.

Обстановка в столице в настоящий момент на уровне подготовки. Вспышек заболевших ковидом пока не наблюдается. Чаще всего это простуда. При этом сегодня, 19 сентября, в Сокольниках возобновил работу коронавирусный госпиталь.

В Департаменте здравоохранения Москвы журналистам сообщили, что работа по подготовке резервных медицинских мощностей происходит в плановом режиме, что является стандартной практикой для осеннего сезона. В ведомстве добавили, что текущий объем заболеваемости и госпитализаций в несколько раз меньше, чем в аналогичную неделю прошлого года.

Ранее 5-tv.ru писал, что заболеваемость коронавирусом в России за прошедшую неделю возросла на 48%.