«Слышны голоса»: под завалами после взрыва в Балашихе застряли женщина и ребенок

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Срочная новость 39 0

Воробьев: под завалами после взрыва в Балашихе находятся женщина и ребенок

«Слышны голоса»: под завалами после взрыва в Балашихе застряли женщина и ребенок

Фото: Григорьев Максим / ТАСС

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Из пострадавшего дома спасатели эвакуировали 170 человек.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подтвердил, что под завалами после взрыва в Балашихе остаются женщина и ребенок. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Воробьев находится на месте трагедии. По его словам, из пострадавшего дома были эвакуированы 170 человек. Он рассказал, что госпитализация потребовалась двоим пострадавшим, и, к сожалению, один из них скончался по пути в больницу.

На данный момент известно о двух погибших. Подмосковный губернатор выразил их семьям соболезнования.

«Под завалами слышны голоса женщины и ребенка — к ним сейчас пробираются спасатели», — добавил он.

Губернатор отметил, что на месте были организованы три пункта временного размещения. Также эвакуированных размешают в здании местного Дома Культуры. Им предоставляется вся необходима помощь, в том числе психологическая.

Взрыв в жилом доме в Балашихе прогремел в районе 8:30 утра. По предварительным данным, произошел взрыв газовоздушной смеси. В результате были обрушены три этажа. Есть опасения, что другие этажи тоже могут рухнуть.

Ранее 5-tv.ru писал, что СК возбудил уголовное дело после взрыва газа в Балашихе.

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