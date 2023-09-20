Спустя три месяца число жертв «Мистера Сидра» выросло до 47 человек

Более 100 человек в начале июня отравились суррогатным алкоголем. Последствия оказались более чем пугающими — люди умирали один за другим.

«Мистер Сидр» убил еще одного человека. Экспертиза показала, что погибший в Курганской области в июне мужчина употребил суррогатный алкоголь. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

В начале июня в региональную больницу попал пациент в тяжелом состоянии. Спасти его не удалось. Врачи тогда сделали вывод, что сердце мужчины остановилось из-за тромбоэмболии. Однако результаты экспертизы только сейчас указали на настоящую причину смерти — именно суррогатный алкоголь привел к летальному исходу.

Было установлено, что сидр печально известной марки он приобрел в местной торговой точке накануне смерти. Таким образом, число погибших после отравления «Мистером Сидром» возросло до 47 человек.

В начале июня жители разных регионов отравились суррогатным алкоголем «Мистер Сидр». Общее число пострадавших от некачественного алкоголя составило более 100 человек, среди них есть и несовершеннолетние.

По факту произошедшего возбудили несколько уголовных дел. Суд Ульяновска арестовал предпринимателя, подозреваемого в производстве суррогатного сидра. Роспотребнадзор изъял из оборота более 66,5 тысячи литров напитка «Мистер Сидр».

Ранее 5-tv.ru писал, что в Екатеринбурге приговорили шестерых фигурантов дела об отравлении суррогатом.