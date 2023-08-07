В Екатеринбурге приговорили шестерых фигурантов дела об отравлении суррогатом

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 18 0

От выпитого спиртного погибли 44 человека.

Фото, видео: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox; 5-tv.ru

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Тема:
Массовые отравления в России

Шестеро фигурантов дела об отравлении суррогатным алкоголем в Екатеринбурге приговорены на сроки от 5,5 до 6,5 года колонии. Решение принял Чкаловский районный суд.

Уточняется, что осужденные будут отбывать срок в колонии общего режима.

В начале июня жители разных регионов отравились суррогатным алкоголем «Мистер сидр». Общее число пострадавших от некачественного алкоголя составило, по последним данным, более 100 человек. Последствия отравления были более чем пугающими — люди умирали после употребления суррогатного сидра — 44 человека.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Госдуме предложили ввести запрет для индивидуальных предпринимателей продавать пиво и сидр в местах общественно питания.

Тема:
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