Не пей, братец! Кто травит россиян поддельным алкоголем

|
София Головизнина
София Головизнина Журналист 31 0

В стране продолжают торговать напитками из метилового спирта.

Как определить поддельный алкоголь

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Массовое отравление алкоголем в Оренбургской области Массовые отравления в России

В России продолжают торговать напитками из метилового спирта

Массовое отравление суррогатным алкоголем в Ленинградской области вновь напомнило о проблеме контроля производства и реализации спиртосодержащей продукции. В рамках расследования уже задержаны 11 человек, подозреваемых в незаконном обороте спиртосодержащих жидкостей в регионе. «Известия» совместно с экспертами выяснили, откуда поступает смертельно опасная смесь.

Метиловый яд

Следствие установило, что суррогатный алкоголь, ставший причиной смерти как минимум 38 человек, попал на рынок со склада временного хранения спиртосодержащих товаров в поселке Трубников Бор (Тосненский район Ленинградской области).

Фото: Прокуратура Ленинградской области

 Согласно материалам уголовного дела, «в ходе осмотра места происшествия была также обнаружена и изъята пластиковая бутылка с этикеткой от минеральной воды „Чудская Жемчужина“ объемом 0,5 л, частично наполненная прозрачной жидкостью с запахом спирта».

Судебная экспертиза подтвердила, что смертельные исходы произошли из-за метилового спирта, который в высокой концентрации обнаружен в крови погибших. Дело находится на контроле прокуратуры. Проверки прошли во Всеволожском, Выборгском, Тосненском и Киришском округах. Ревизии коснулись пяти складов временного хранения спиртного. Прокуратура Ленинградской области сообщила, что изъято свыше 5 тыс. литров спиртосодержащей жидкости.

Выгода продавца

Торговля суррогатным алкоголем по-прежнему распространена. Флакон стоит от 50 до 100 рублей, обеспечивая продавцам стабильный доход. Сбыт в маргинальной среде работает без перебоев — до момента смерти покупателя от алкоголизма или отравления. Для розничного продавца это несколько тысяч рублей в день, а для оптовика — десятки тысяч.

«Главная трудность для таких „предпринимателей“ заключается в том, чтобы найти более-менее безопасный промышленный спирт по бросовой цене и наладить канал его сбыта или хищений. Жидкость могут покупать у кладовщиков, персонала и перемещать в бочках, канистрах в кустарные цеха», — рассказали в полиции.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

В нелегальных цехах продукция упаковывается под видом питьевой воды или бытовой химии и распространяется по своим каналам.

На всех этапах участникам этого цикла понятно, что дело нечистое и риск летального исхода для конечного потребителя запредельный, отметил полицейский.

«Собственно, и потребитель вполне понимает, что может умереть. Но в силу болезни желание выпить у него сильнее чувства самосохранения», — добавил он.

По словам оперативника, такой бизнес зачастую контролируется этническими преступными группировками, связанными с местной администрацией.

Ранее маркировка продукции, повышение минимальной отпускной цены и усиление контроля позволяли снижать уровень нелегального потребления алкоголя и связанных с этим смертей в 2000–2010-х годах. Сейчас опасность вновь растет из-за социальных факторов и ослабления контроля за производством нелегального спиртного.

Суррогат и контрафакт

По данным депутата Госдумы, руководителя движения «Трезвая Россия» Султана Хамзаева, доля кустарного опасного алкоголя в разных регионах колеблется от 20% до 30%, а с учетом контрафакта из дешевого этилового спирта объем достигает 50% рынка.

«Существует система ЕГАИС, она неидеальна, фиксирует лишь легальный рынок алкоголя. Но те, кто хочет работать в тени, изначально отказываются соблюдать любые установленные правила и рамки», — говорит депутат.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Он подчеркнул, что правоохранительные органы изымают значительные объемы нелегального алкоголя при содействии участников «Трезвой России».

Защита здоровья граждан — приоритет, обозначенный российским президентом, говорит Хамзаев. Он считает, что в KPI чиновников региональных властей должна входить оценка ситуации в сфере защиты здоровья граждан от алкоголя, табака и наркотиков.

Как убивает метанол

Президент Независимой наркологической гильдии, психиатр-нарколог Руслан Исаев пояснил «Известиям», что суррогатный алкоголь — это не только технические жидкости или косметические лосьоны, но и поддельный алкоголь под видом легального. Основную опасность представляют метанол (метиловый спирт), этиленгликоль, а также различные альдегиды, сивушные масла, технические растворители.

Метанол наиболее токсичен и по виду и запаху почти не отличается от этанола.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

Даже небольшие дозы метанола могут быть смертельны: токсическая доза метанола — примерно от 10 мл чистого вещества (это около двух чайных ложек). Такая доза может уже вызвать тяжелое отравление с риском слепоты. Смертельная доза — ориентировочно 30 мл чистого метанола (чуть больше двух столовых ложек). Но описаны случаи смертельного исхода и от меньшего количества, если человек не получил своевременной помощи.

Врач уточнил, что концентрация метанола в суррогатах различна, поэтому предсказать точную дозу невозможно. Попадая в организм, метанол превращается в формальдегид и муравьиную кислоту, вызывая поражение центральной нервной системы, сильный метаболический ацидоз, слепоту (характерный симптом — «туман» или «снежинки» перед глазами) и смерть.

«Симптомы часто появляются не сразу — через 8–24 часа, поэтому человек может не почувствовать опасности», — говорит нарколог.

Единственный антидот

В случае отравления нужно незамедлительно вызвать скорую помощь.

"По возможности нужно сохранить бутылку или образец жидкости для врачей", — говорит Исаев.

 До приезда медиков врач советует выпить немного этилового алкоголя. 

Этанол — это единственный доступный антидот в домашних условиях, он замедляет превращение метанола в ядовитые метаболиты (формальдегид, муравьиную кислоту). Это не лечение, а первая помощь, которая может выиграть время до госпитализации.

 По словам специалиста, шанс на спасение напрямую зависит от скорости обращения за медицинской помощью:

"Если это сделать в первые часы, шанс выжить и избежать слепоты значительно выше".

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Случаи массового отравления суррогатным спиртов в России:

  • Оренбургская область, 2021 год. В результате отравления контрафактным алкоголем погибли 36 человека. Пострадавшие приобрели алкогольную продукцию у одного поставщика — он реализовывал товар через сеть нелегальных точек продаж.
  • Свердловская область, 2016 год. В городе Краснотурьинск отравление метанолом унесло жизни 14 человек. Партия поддельного алкоголя была обнаружена у продавцов на местном рынке и в магазинах шаговой доступности.
  • Иркутская область, 2016 год. Жертвами «Боярышника» стали 78 человек, что вызвало общественный резонанс и волну проверок по всей стране. Это отравление стало одним из самых массовых в современной истории России.
Тема:
Массовое отравление алкоголем в Оренбургской области
20 сент
Спустя три месяца число жертв «Мистера Сидра» выросло до 47 человек
16 нояб
В Казани госпитализировали 11 человек с признаками отравления метанолом
22 окт
В Москве зафиксировали массовое отравление алкоголем со смертельным исходом
18 окт
Семилетняя девочка отравилась суррогатом под Оренбургом, проданным ее бабушкой
18 окт
Глава СК РФ Бастрыкин взял на контроль дело о гибели 18 человек от метанола
11 окт
Число погибших от отравления алкоголем под Оренбургом возросло до 36 человек
10 окт
Число погибших от отравления суррогатом под Оренбургом увеличилось до 32
10 окт
Кто насмерть отравил десятки жителей Оренбуржья контрафактом: «Технический спирт с нефтезаводов»
9 окт
Число фигурантов дела об отравлении алкоголем под Оренбургом достигло семи
9 окт
Число погибших от отравления суррогатом под Оренбургом увеличилось до 26
+7° Атмосферное давление 774 мм рт. ст.
Относительная влажность 76%
81.50
-1.11 95.64
-1.22
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:46
Потерялась? Ищем новую: как пережить кризис идентичности без депрессии
7:41
Мощные колебания: график магнитных бурь на октябрь 2025 года
7:30
Расстояние — не помеха для работы РСЗО «Ураган». Лучшее видео из зоны СВО
7:16
«Для многих будет открытием»: Сергей Безруков высказался о Никите Кологривом
7:01
Пока мирно: Санду призвала вывести российских миротворцев из Приднестровья
6:50
Не пей, братец! Кто травит россиян поддельным алкоголем

Сейчас читают

Шатдаун надолго отвлечёт внимание Трампа от Украины — эксперт
«Как Есенин»: Сергей Безруков рассказал о том, как надо любить Родину
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 октября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео