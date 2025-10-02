Не пей, братец! Кто травит россиян поддельным алкоголем

В России продолжают торговать напитками из метилового спирта

Массовое отравление суррогатным алкоголем в Ленинградской области вновь напомнило о проблеме контроля производства и реализации спиртосодержащей продукции. В рамках расследования уже задержаны 11 человек, подозреваемых в незаконном обороте спиртосодержащих жидкостей в регионе. «Известия» совместно с экспертами выяснили, откуда поступает смертельно опасная смесь.

Метиловый яд

Следствие установило, что суррогатный алкоголь, ставший причиной смерти как минимум 38 человек, попал на рынок со склада временного хранения спиртосодержащих товаров в поселке Трубников Бор (Тосненский район Ленинградской области).

Фото: Прокуратура Ленинградской области

Согласно материалам уголовного дела, «в ходе осмотра места происшествия была также обнаружена и изъята пластиковая бутылка с этикеткой от минеральной воды „Чудская Жемчужина“ объемом 0,5 л, частично наполненная прозрачной жидкостью с запахом спирта».

Судебная экспертиза подтвердила, что смертельные исходы произошли из-за метилового спирта, который в высокой концентрации обнаружен в крови погибших. Дело находится на контроле прокуратуры. Проверки прошли во Всеволожском, Выборгском, Тосненском и Киришском округах. Ревизии коснулись пяти складов временного хранения спиртного. Прокуратура Ленинградской области сообщила, что изъято свыше 5 тыс. литров спиртосодержащей жидкости.

Выгода продавца

Торговля суррогатным алкоголем по-прежнему распространена. Флакон стоит от 50 до 100 рублей, обеспечивая продавцам стабильный доход. Сбыт в маргинальной среде работает без перебоев — до момента смерти покупателя от алкоголизма или отравления. Для розничного продавца это несколько тысяч рублей в день, а для оптовика — десятки тысяч.

«Главная трудность для таких „предпринимателей“ заключается в том, чтобы найти более-менее безопасный промышленный спирт по бросовой цене и наладить канал его сбыта или хищений. Жидкость могут покупать у кладовщиков, персонала и перемещать в бочках, канистрах в кустарные цеха», — рассказали в полиции.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

В нелегальных цехах продукция упаковывается под видом питьевой воды или бытовой химии и распространяется по своим каналам.

На всех этапах участникам этого цикла понятно, что дело нечистое и риск летального исхода для конечного потребителя запредельный, отметил полицейский.

«Собственно, и потребитель вполне понимает, что может умереть. Но в силу болезни желание выпить у него сильнее чувства самосохранения», — добавил он.

По словам оперативника, такой бизнес зачастую контролируется этническими преступными группировками, связанными с местной администрацией.

Ранее маркировка продукции, повышение минимальной отпускной цены и усиление контроля позволяли снижать уровень нелегального потребления алкоголя и связанных с этим смертей в 2000–2010-х годах. Сейчас опасность вновь растет из-за социальных факторов и ослабления контроля за производством нелегального спиртного.

Суррогат и контрафакт

По данным депутата Госдумы, руководителя движения «Трезвая Россия» Султана Хамзаева, доля кустарного опасного алкоголя в разных регионах колеблется от 20% до 30%, а с учетом контрафакта из дешевого этилового спирта объем достигает 50% рынка.

«Существует система ЕГАИС, она неидеальна, фиксирует лишь легальный рынок алкоголя. Но те, кто хочет работать в тени, изначально отказываются соблюдать любые установленные правила и рамки», — говорит депутат.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Он подчеркнул, что правоохранительные органы изымают значительные объемы нелегального алкоголя при содействии участников «Трезвой России».

Защита здоровья граждан — приоритет, обозначенный российским президентом, говорит Хамзаев. Он считает, что в KPI чиновников региональных властей должна входить оценка ситуации в сфере защиты здоровья граждан от алкоголя, табака и наркотиков.

Как убивает метанол

Президент Независимой наркологической гильдии, психиатр-нарколог Руслан Исаев пояснил «Известиям», что суррогатный алкоголь — это не только технические жидкости или косметические лосьоны, но и поддельный алкоголь под видом легального. Основную опасность представляют метанол (метиловый спирт), этиленгликоль, а также различные альдегиды, сивушные масла, технические растворители.

Метанол наиболее токсичен и по виду и запаху почти не отличается от этанола.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

Даже небольшие дозы метанола могут быть смертельны: токсическая доза метанола — примерно от 10 мл чистого вещества (это около двух чайных ложек). Такая доза может уже вызвать тяжелое отравление с риском слепоты. Смертельная доза — ориентировочно 30 мл чистого метанола (чуть больше двух столовых ложек). Но описаны случаи смертельного исхода и от меньшего количества, если человек не получил своевременной помощи.

Врач уточнил, что концентрация метанола в суррогатах различна, поэтому предсказать точную дозу невозможно. Попадая в организм, метанол превращается в формальдегид и муравьиную кислоту, вызывая поражение центральной нервной системы, сильный метаболический ацидоз, слепоту (характерный симптом — «туман» или «снежинки» перед глазами) и смерть.

«Симптомы часто появляются не сразу — через 8–24 часа, поэтому человек может не почувствовать опасности», — говорит нарколог.

Единственный антидот

В случае отравления нужно незамедлительно вызвать скорую помощь.

"По возможности нужно сохранить бутылку или образец жидкости для врачей", — говорит Исаев.

До приезда медиков врач советует выпить немного этилового алкоголя.

Этанол — это единственный доступный антидот в домашних условиях, он замедляет превращение метанола в ядовитые метаболиты (формальдегид, муравьиную кислоту). Это не лечение, а первая помощь, которая может выиграть время до госпитализации.

По словам специалиста, шанс на спасение напрямую зависит от скорости обращения за медицинской помощью:

"Если это сделать в первые часы, шанс выжить и избежать слепоты значительно выше".

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Случаи массового отравления суррогатным спиртов в России: