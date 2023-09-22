Пиджак и брюки: Кейт Миддлтон вновь повторила образ принцессы Дианы

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Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова 16 0

Кейт Миддлтон вновь повторила образ принцессы Дианы

Пиджак и брюки: Кейт Миддлтон вновь повторила образ принцессы Дианы

Фото: www.globallookpress.com / Pool

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Принцесса Уэльская также поменяла цвет волос. Как теперь она выглядит?

Кейт Миддлтон в очередной раз повторила образ принцессы Дианы. Об этом пишет Газета.ру. Фотографии, по данным издания, опубликовал Daily Mail.

В начале недели принцесса Уэльская побывала на благотворительном мероприятии в Лондоне. Супруга принца Уильяма надела костюм бежевого цвета от бренда Roland Mouret, а именно — классический пиджак и брюки клеш. Образ был дополнен белым облегающим топом и классическими лодочками на шпильке также в бежевом оттенке.

Сотрудники издания подчеркнули, что образ супруги наследника британского престола сильно похож на наряд ее свекрови принцессы Дианы, в котором она появилась в Нью-Йорке летом 1997 года.

Кейт МиддлтонКейт Миддлтон. Фото: www.globallookpress.com / Pool

Также отмечается, что Миддлтон покрасила волосы, теперь они более темные и с длинной густой челкой. Так, принцесса Уэльская продемонстрировала стиль сегодняшнего времени и то, что не боится менять имидж, несмотря на королевский титул.

Ранее 5-tv.ru писал, почему принц Уильям отказывается от пересадки волос.

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